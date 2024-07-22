За 500 доларів користувачі отримають гаджет, який працює, як топовий iPhone.

Усі чутки і витоки вказують на те, що Apple випустить новий смартфон серії SE навесні 2025 року. Компанія вже працює над апаратом, а інсайдери знають, яким доступний айфон виявиться в підсумку.

Свіжий витік інформації від надійного джерела Ice Universe надає майже всі характеристики і вартість iPhone SE 4, підтверджуючи ранні чутки про маштабний редизайн бюджетної серії айфонів.

Головним дизайнерським нововведенням виявиться вперше в SE-серії OLED-дисплей розміром 6,06 дюйма і з кадровою частотою 60 Гц. Це помітне збільшення діагоналі порівняно з попередниками, які поставляються з 4,7-дюймовим IPS-дисплеєм. Очікується, що в плані дизайні iPhone SE 4 копіюватиме базовий iPhone 13/14.

Відео дня

До цього всі доступні iPhone SE працювали без FaceID. Розблокування було доступне виключно за сканером відбитка пальців, від якого інженери Apple давно відмовилися в старших моделях. Судячи з витоку, нове покоління позбудеться цього анахронізму, а Touch ID і кнопка Home будуть замінені Face ID і вирізом на дисплеї.

Якщо витік правдивий, то смартфон отримає флагманське залізо, включно з чипсетом Apple A18 і 6/8 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR5. Тобто, його продуктивності вистачить на 4-5 років стабільної та швидкої роботи. Задня камера залишиться одинарною, але роздільна здатність зросте з 12 до 48 Мп. Інші очікувані функції включають порт USB-C і кнопку "Дія".

І нарешті, якщо джерела Ice Universe правдиві, то iPhone SE четвертого покоління коштуватиме від 499 до 549 доларів (~20 000 - 23 000 грн). У продажу телефон очікується навесні 2025-го, орієнтовно, в березні.

У SE, до слова, дуже полярні відгуки серед користувачів, незважаючи на те, що він не може похвалитися високими продажами. Опитування показало, що iPhone SE 2020 і iPhone 12 Mini користувачі Apple задоволені найбільше.

Що стосується нових iPhone 16, то їх покажуть у вересні. Раніше інсайдер розкрив усі характеристики та ціни iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max.

Вас також можуть зацікавити новини: