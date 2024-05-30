Чутки приписують їй функцію управління камерою, як на фотоапаратах.

В iPhone 16 майже напевно з'явиться нова кнопка – про це раніше повідомляли перевірені інсайдери, а тепер, майже за три місяці до презентації, публікуються знімки чохлів, які підтверджують деталі про новинки.

Чохли на фото призначені для iPhone 16 Pro, але інсайдери запевняють, що таку кнопку отримають абсолютно всі телефони серії 2024 року. Новий елемент буде розміщений під кнопкою ввімкнення пристрою на правому торці.

Чутки приписують їй функцію управління камерою, також вона буде не фізичною, а ємнісною. Фактично, це та сама опція, що й у більшості цифрових фотокамер: якщо провести по кнопці вліво, зум зменшуватиметься, а вправо – збільшуватиметься. А легке натискання дасть змогу налаштувати фокус або запустити відео.

Відео дня

Також, судячи зі знімків, блок камери iPhone 16 Pro буде доволі великий, що займає більше половини горизонтального простору на задній панелі пристрою. Це може бути пов'язано з додаванням нового телеоб'єктива з 5-кратним зумом, який наблизить модель Pro до Pro Max.

До речі, сам телефон теж збільшиться в розмірах – замість 6,1-дюймового екрана буде використовуватися 6,3-дюймовий.

У плані дизайну кардинальних змін для "прошок" не планується, на відміну від iPhone 16 і 16 Plus, які повинні отримати вертикальний блок камер. За словами джерела, цей апгрейд дасть змогу дешевшим моделям записувати просторові відео для шолома Apple Vision Pro.

Уже підтверджено, що презентація нових айфонів відбудеться у вересні, а найближчими тижнями Apple представить iOS 18, яку називають найбільшим оновленням в історії iPhone. Нещодавно Bloomerg писав, що компанія домовилася з OpenAI про впровадження ChatGPT в iOS 18.

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