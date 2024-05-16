В iOS 18 з'явиться унікальна фішка – керувати смартфоном можна буде очима

А ще з'явиться функція для тих, кого заколисує в машині.

Перед щорічною конференцією WWDC, яка пройде на початку червня, Apple розповіла про деякі нові функції в iOS 18. Вони з'являться на iPhone і iPad з виходом публічної версії прошивки цієї осені, пише MacRumors.

Наприклад, на iPhone і iPad з'явиться функція управління поглядом – за відстеження очей відповідатиме фронтальна камера. Насамперед вона створена для людей з обмеженими можливостями, але користуватися зможуть усі охочі.

Технологія працює на базі штучного інтелекту, а для запуску достатньо пройти швидке калібрування. Купувати якесь додаткове обладнання не потрібно.

Також у "яблучну" систему додадуть корисну функцію для тих, кого заколисує в машині. Коли її ввімкнено, на екрані з'являтимуться чорні крапки, які рухаються залежно від руху авто, тим самим знижуючи неприємний ефект.

А для людей з ослабленим слухом Apple додасть функцію Music Haptics, після активації якої моторчик Taptic Engine в iPhone почне вібрувати в такт музиці.

Зазначимо, що всі перераховані функції стануть доступні з релізом iOS 18, яка вийде восени цього року. Майбутню операційну систему називають чи не найбільшою в історії, а все тому, що Apple нарешті впровадить функції на базі ШІ. А ще користувачам, прямо як на Android, дозволять налаштовувати робочий стіл як їм заманеться.

За останніми даними, iOS 18 буде сумісна з тими самими моделями iPhone, що й iOS 17. При цьому наголошується, що більша частина нових "фішок" буде ексклюзивною в новеньких iPhone 16.

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