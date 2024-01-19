Як повідомляють джерела, нова кнопка стане одним з головних поліпшень в прийдешньої серії.

За даними численних інсайдерів, в майбутніх смартфонах Apple 2024 року з'явиться нова кнопка "Capture" на корпусі. Видання The Information поділилось подробицями про те, як вона буде працювати.

Так, з її допомогою власники айфонів зможуть налаштовувати зум і фокус, а також запускати запис відео. Вона розміститься на правій стороні iPhone під кнопкою живлення.

Сама кнопка буде механічною, а не сенсорною, як очікувалося раніше. Однак зверху буде сенсорний шар – він дозволить реагувати на "свайп". Наприклад, рухаючи пальцем вліво/вправо смартфон буде регулювати масштабування, а при легкому натисканні – фокусуватися.

Відео дня

Як пише джерело, Apple буде просувати лінійку iPhone 16 як "оптимальне рішення для мобільної фотографії". А отримають це нововведення всі моделі, а не тільки Pro.

Як відомо, в iPhone 15 вперше з часів ще першого Айфона з'явилася абсолютно нова кнопка збоку. Вона замінила традиційний перемикач беззвучного режиму, пропонуючи користувачам настроювану альтернативу.

А поки Apple готується до весняної презентації, на якій представлять нові ноутбуки та планшети. За даними інсайдерів, iPad Pro отримають наймасштабніший апгрейд за останні 5 років, але й ціна помітно зросте.

Також до кінця 2024 року вийдуть ювілейні Apple Watch, які стануть по-справжньому революційними смарт-годинниками, оновлені iPad mini і AirPods 2 і 3 поколінь, які отримають Type-C замість Lightning. І ще у компанії в планах бюджетний ноутбук MacBook "для всіх".

Вас також можуть зацікавити новини: