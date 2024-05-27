Компанія також намагається домовитися з Google про впровадження її ШІ-моделі Gemini у свої OC як "опції".

На початку травня з'явилася інформація, що Apple майже домовилася з OpenAI про впровадження ChatGPT в iOS 18. Тепер Bloomberg пише про завершення угоди, і офіційний анонс очікується на заході Apple WWDC 2024 у червні.

Водночас Apple також намагається домовитися з Google про впровадження її ШІ-моделі Gemini у свої OC як "опції", але, судячи з усього, поки з цього нічого не вийшло, хоча переговори тривають.

Більш ранні витоки натякали на те, що Apple розробляє власного нейромережевого чат-бота, але, схоже, поки що компанія не готова конкурувати в найвідомішій сфері ШІ. Натомість, компанія з Купертіно обрала інший шлях – партнерство з OpenAI, творцями ChatGPT.

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За даними Марка Гурмана з Bloomberg, функціонал ChatGPT в iOS 18 буде доповненням до вже наявних продуктів – Safari, "Нотаток" і "Фото". Це буде розшифровка і підсумовування голосових записів, ШІ-відповіді на електронні повідомлення, редагування фото, емодзі, що автоматично створюються на основі введеного тексту, просунута версія Siri і багато іншого. Аналогічний функціонал уже пропонує Samsung у своєму Galaxy AI.

Гурман згадує, що ШІ-функції в iOS 18 не потребуватимуть підключення до інтернету. Тобто потужності айфонів, у всякому разі актуальних моделей, вистачить для автономного запуску великої мовної моделі.

Крім ШІ-функіоналу, одним із головних нововведень у iOS 18 стане гнучке налаштування робочого столу. Користувачам дозволять налаштовувати робочий стіл як їм завгодно, прямо як на Android. Наприклад, можна буде вільно змінювати розташування значків.

За останніми даними, iOS 18 буде сумісна з тими самими моделями iPhone, що й iOS 17. При цьому наголошується, що деякі ШІ-функції працюватимуть тільки в новеньких iPhone 16.

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