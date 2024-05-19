Презентація нових смартфонів відбудеться у вересні, а на початку червня Apple представить iOS 18.

Apple готує масштабний апгрейд своїх смартфонів, зокрема і в частині дизайну. Якщо моделі iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max отримають косметичні зміни, пов'язані зі збільшеними габаритами, то дизайн молодших моделей буде відсилати до вигляду iPhone 11.

У мережі засвітився знімок із чорною "болванкою" базового смартфона. На знімку показано не справжній Айфон, а макет, який, утім, наочно викриває все найважливіше.

Схоже, Apple повертається до вертикального розташування камери на задній панелі. За словами джерела, цей апгрейд дасть змогу молодшим iPhone 16 записувати просторові відео для шолома Apple Vision Pro. Оскільки iPhone 2023 року мають діагональне розташування модулів камери, вони не здатні знімати такі відео.

Відео дня

Варто зазначити, що такий блок камер буде тільки у молодших iPhone 16. Pro-моделі збережуть квадратний блок камер, але розміри екранів у них виростуть до 6,3 і 6,9 дюйма відповідно. Таким чином, у випадку з "Про Макс" ми отримаємо практично міні-планшет.

Уже підтверджено, що презентація нових смартфонів відбудеться у вересні, а на початку червня Apple представить iOS 18, яку називають чи не найбільшим апдейтом в історії. З чуток, компанія досягла домовленості з OpenAI щодо впровадження ChatGPT в iPhone.

Раніше в мережу "злили" всі новинки Apple до 2028 року: серед них - абсолютно новий iPhone. Судячи з усього, компанія так і не відмовилася від ідеї випуску гнучкого телефону, але його ми побачимо не раніше ніж через 2 роки.

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