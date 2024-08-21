Головним розчаруванням стали застарілі екрани в базових моделях і слабкі за сучасними мірками акумулятори.

10 вересня Apple представить нове покоління смартфонів. За пару тижнів до анонсу в мережі опублікували всі специфікації флагманів серії iPhone 16 і їхні ціни.

Як і очікувалося, цього року Apple випустить чотири телефони – iPhone 16 і 16 Plus, iPhone 16 Pro і 16 Pro Max. Злиті матеріали підтверджують, що виробник збільшить розміри екранів iPhone 16 Pro і 16 Pro Max - з 6,1 до 6,3 і з 6,7 до 6,9 дюйма відповідно. Також у прошок буде три камери, як зазвичай, титановий корпус і сховище до 1 ТБ.

Детальніші характеристики описані нижче.

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iPhone 16

Дисплей: 6,1 дюйма, 60 Гц

Корпус: алюмінієвий

Процесор: A18

Підтримка ШІ Apple Intelligence

Фото: 12 мегапікселів з функцією Ultra Wide, 2x оптичний зум

Wi-Fi 6E

Акумулятор: 3561 мАг

Пам'ять: 128/256/512 гігабайт

Ціна: ~799 доларів

iPhone 16 Plus

Дисплей: 6,7 дюйма, 60 Гц

Корпус: алюмінієвий

Процесор: A18

Підтримка ШІ Apple Intelligence

Фото: 12 мегапікселів з функцією Ultra Wide, 2x оптичний зум

Wi-Fi 6E

Акумулятор: 4006 мАг

Пам'ять: 128/256/512 гігабайт

Ціна: ~899 доларів

iPhone 16 Pro

Дисплей: 6,3 дюйма, 120 Гц

Корпус: титановий

Процесор: A18 Pro

Підтримка ШІ Apple Intelligence

Фото: 48 мегапікселів з функцією Ultra Wide, 5x оптичний зум

Wi-Fi 7

Акумулятор: 3355 мАг

Пам'ять: 256/512/1024 гігабайт

Ціна: ~1099 доларів

iPhone 16 Pro Max

Дисплей: 6,9 дюйма, 120 Гц

Корпус: титановий

Процесор: A18 Pro

Підтримка ШІ Apple Intelligence

Фото: 48 мегапікселів з функцією Ultra Wide, 5x оптичний зум

Wi-Fi 7

Акумулятор: 4676 мАг

Пам'ять: 256/512/1024 гігабайт

Ціна: ~1199 доларів

Злиті характеристики користувачі сприйняли досить негативно. Головним розчаруванням стало те, що базові iPhone все ще пропонуватимуть тільки 60-герцеві екрани. Місткість акумуляторів теж не сильно змінилася. Багато хто зазначає, що великої різниці між попереднім і новим поколінням немає.

Головний Apple-інсайдер і оглядач Bloomberg Марк Гурман теж говорив, що від серії iPhone 16 не варто чекати багато чого: великі зміни в Купертіно приберегли для лінійки 2025 року, коли дебютує ультратонка модель.

Разом із новими iPhone у вересні представлять й інші пристрої, зокрема Apple Watch нового покоління та одразу дві моделі Airpods. Ще однією ключовою темою заходу стане ШІ-екосистема Apple Intelligence.

Також до кінця 2024 року Apple представить нові MacBook Pro, iMac і Mac mini на чипі М4. Найприкметнішим релізом буде Mac mini, який отримає перший у своїй історії редизайн і стане найкомпактнішим настільним комп'ютером компанії.

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