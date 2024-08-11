Mac mini на M4 стане найкомпактнішим настільним комп'ютером компанії, стверджує джерело.

Крім нових смартфонів, годинників і навушників, компанія Apple до кінця 2024 року також представить настільний комп'ютер Mac mini на основі SoC M4 - новинка отримає перший в історії пристрою редизайн.

Як повідомляє головний Apple-інсайдер Марк Гурман, модель на чипі M4 стане найменшим комп'ютером в історії компанії - її розміри наблизяться до розмірів приставки Apple TV, але може бути трохи вищою за поточну модель, висота якої становить 1,4 дюйма.

Згідно з інсайдами, корпус Mac mini M4 буде, як і раніше, виконаний з алюмінію, і оснащений мінімум трьома портами USB-C і одним роз'ємом HDMI. Очікується, що в продаж надійдуть дві версії - з чипом Apple M4 або M4 Pro на борту.

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Крім цього, журналіст поділився інформацією і про інші майбутні оновлення комп'ютерів компанії:

Осінь 2024: MacBook Pro, iMac, Mac mini

Весна 2025: MacBook Air

Літо 2025: Mac Studio і Mac Pro.

До слова, Mac mini стане єдиним із майбутніх комп'ютерів Apple, який отримає помітні зміни в дизайні. При цьому інсайдер зазначив, що деякі інші пристрої компанії також "освіжать", але це, ймовірно, буде невеликий редизайн. Найімовірніше, йдеться про Mac Studio та/або Mac Pro.

Тим часом до осінньої презентації Apple залишився рівно місяць. Як очікується, на ній анонсують смартфони iPhone 16, новий годинник Apple Watch, включно з Watch SE, який стане ще дешевшим, а також одразу дві моделі AirPods 4-го покоління.

А вже навесні 2025 року вийде новий бюджетний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

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