Очікується, що ми побачимо одне з найбільших оновлень в історії гаджета, як це було з iPhone X.

Apple Watch нового покоління дебютують уже наступного місяця разом з iPhone 16 і AirPods 4 і принесуть один з найбільших апдейтів в історії гаджета. Портал 9to5mac зібрав в одну замітку все, що відомо про топовий смарт-годинник Apple.

По-перше, базова лінійка Apple Watch зрівняється з Watch Ultra за діагоналлю – 45 і 49 мм замість звичних 41 і 45 мм. Найбільш ранні моделі Apple Watch випускалися в розмірах 38 і 42 мм, тому якщо ви не оновлювалися з Series 2/3, цей апгрейд буде досить відчутним.

Крім збільшення екранів, ще одна зовнішня зміна полягає в тому, що годинник стане тоншим. Точні габарити поки що невідомі, але джерела стверджують, що він буде "значно тоншим за попередні моделі".

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Також повідомляється, що Apple Watch Х стане важливим релізом для компанії в галузі охорони здоров'я. Щонайменше з'явиться два нові датчики: перший зможе виявляти гіпертонію, а другий – апное уві сні. Apple вже довго тестує обидві опції, але до цього була розчарована високою похибкою девайса.

Що ще нового з'явиться в Apple Watch 2024:

Модернізований OLED-дисплей для підвищення енергоефективності. Автономність – найслабше місце Apple Watch, і Series 10 вирішить цю проблему.

Потужніший чип, можливо, з додатками ШІ. Є ймовірність, що виробник оснастить його ядрами Neural Engine для обробки завдань ШІ. Це може відкрити шлях до просунутих інтелектуальних фішок у майбутніх оновленнях.

Магнітні ремінці. Apple Watch X запропонує новий метод підключення ремінців, який прийде на зміну знайомому розсувному механізму. Це звільнить місце в корпусі і дасть змогу змінювати ремінці набагато швидше.

Скільки коштуватимуть Apple Watch Х, поки не повідомляється. Однак принаймні жодного інсайда про подорожчання поки не надходило. Актуальні Apple Watch 9 стартують з позначки 399 доларів.

Восени 2024 року американська компанія має представити дві версії годинників – класичний флагман Apple Watch 10 і доступні Apple Watch SE 2, які стануть ще дешевшими. А ось Apple Watch Ultra 3 цього року чекати не варто.

Рендери Apple Watch X, зроблені на основі всіх наявних чуток:

Очікується, що презентація нових iPhone і Apple Watch відбудеться вже 10-12 вересня, а в продаж усі новинки надійдуть до 20 вересня.

Також до кінця 2024 року Apple представить нові MacBook Pro, iMac і Mac mini на чипі М4. Найцікавішим релізом буде Mac mini, який отримає перший у своїй історії редизайн і стане найкомпактнішим настільним комп'ютером компанії.

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