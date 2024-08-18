Уже досить скоро Apple проведе щорічну вересневу презентацію, на якій, окрім iPhone, компанія представить нові навушники.

На вересневій презентації Apple разом з айфонами і годинниками покажуть оновлені навушники AirPods. Як повідомляє Марк Гурман з Bloomberg, ключовою функцією AirPods 4 буде функція активного шумозаглушення, яка до цього була ексклюзивом Pro-версії аксесуара.

За його даними, наступного місяця компанія представить відразу дві моделі AirPods 4. Одна версія (дешевша) буде без "шумодава" і фактично прийде на зміну AirPods 2, а інша (дорожча) – отримає активне шумозаглушення і замінить AirPods 3.

Обидві моделі AirPods 4 отримають однаковий дизайн – це будуть ті ж вкладиші з кейсом. Крім цього, нові "базові" навушники мають слідом за іншими продуктами Apple перейти на роз'єм USB-C.

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Скільки коштуватимуть нові AirPods, не згадується. Для порівняння, зараз AirPods 2 офіційно продають за ціною 129 доларів, а AirPods 3 – за ціною 179 доларів.

Оновлення для AirPods Pro цього року не передбачається – вони вийдуть тільки у 2025 році. Очікується, що флагманські навушники отримають новий дизайн, поліпшене "залізо", а також функції виявлення аварій та інструмент для перевірки слуху.

Чого чекати від Apple до кінця 2024 року

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, головна презентація року відбудеться в середині вересня. Про iPhone 16 ми вже майже все знаємо, включно з цінами. Що стосується Apple Watch, то інсайдери називають 3 великі зміни, які точно порадують фанатів

У жовтні-листопаді представлять нові MacBook Pro, iMac і Mac mini на чипсеті М4. Найцікавішим релізом буде Mac mini, який отримає перший у своїй історії редизайн і стане найкомпактнішим комп'ютером компанії.

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