Востаннє Apple збільшувала дисплеї "прошок" у 2020 році з лінійкою iPhone 12.

В інтернеті опублікували декілька фотографій, на яких найтоповіша модель iPhone 2023 року порівнюється з макетом майбутнього iPhone 16 Pro Max. Даний "злив" дозволяє оцінити різницю в розмірах нових моделей, повідомляє Wccftech.

Нагадаємо, iPhone 16 Pro Max, як очікується, отримає екран діагоналлю 6,9 дюйма проти 6,7" у попередників останніх років. І без того немаленький смартфон практично перетвориться на міні-планшет. Комусь це безумовно припаде до душі, а когось може навпаки відштовхнути від покупки.

З інших очікуваних зовнішніх змін – модель iPhone 16 Pro Max отримає нову кнопку, яка дасть змогу швидко робити фото і відео з горизонтального положення. При цьому клавіша Action Button залишиться на місці.

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Що стосується задньої сторони, то виступ задньої камери не показує ніяких відмінностей, але очікується, що 16 Pro Max отримає абсолютно новий 48-Мп сенсор Sony.

Зі свого боку нове покоління iPhone Pro має отримати екран діагоналлю 6,3 дюйма проти 6,1 дюйма у попередників, але тут наочного порівняння поки немає. Базові моделі не зміняться в розмірах.

Зате iPhone 16 і 16 Plus зможе запропонувати найбагатшу колірну палітру в смартфонах Apple за всю історію. А ще вони оснащуватимуться вертикальним блоком з двома датчиками і кнопкою "Дія".

Якщо все буде йти за стандартним графіком, то анонс новинок відбудеться у вересні 2024 року. Тоді ж вийде нова iOS 18, яку називають найбільшим апдейтом в історії айфонів.

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