За інформацією джерела, цього року на нас чекає найширша колірна палітра в айфонах за всю історію.

Свіжий інсайд розкрив колірну палітру всіх чотирьох моделей iPhone 16. За інформацією видання MacRumors, цьогоріч на нас чекає найширша колірна палітра в смартфонах Apple за всю історію.

В останні покоління базові айфони зазвичай випускалися в п'яти кольорах корпусу, а Pro-моделі – у чотирьох. Але у 2024 році для iPhone 16/16 Plus їх буде одразу сім – до синього, рожевого, жовтого, зеленого і чорного колірного варіанту приєднається білий і фіолетовий.

Судячи із зображення, всі відтінки будуть дуже приглушеними, пастельними, а чорний буде скоріше схожий на темно-сірий.

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Що стосується iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max, то одразу кілька джерел підтвердили, що палітра "прошок", як і в iPhone 15 Pro, складатиметься з чотирьох кольорів, але Blue Titanium замінять на рожевий, а Black Titanium поступиться місцем Space Black. Очікується, що це буде дуже темний, глибокий колір.

Нагадаємо, що iPhone 16 повинен отримати новий вертикальний модуль з двома датчиками, тим самим повторюючи дизайн iPhone 11. Це оновлення має дозволити Apple впровадити захоплення просторового відео. Ще базові айфони отримають кнопку "Дія", яка є ексклюзивом iPhone 15 Pro.

Що стосується iPhone 16 Pro і Pro Max, то серйозних змін у дизайні не передбачається, зате вони збільшаться в розмірах. "Прошки" обзаведуться 6,3- і 6,9-дюймовими дисплеями відповідно: таким чином, 16 Pro Max більше нагадуватиме міні-планшет.

З чуток, основний акцент у смартфонах 2024 року Apple зробить на камерах – для цього на торці навіть встановлять спеціальну кнопку. А Pro-моделі разом із ширококутним 48-Мп об'єктивом отримають надширококутний сенсор із такою ж роздільною здатністю.

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