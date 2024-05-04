Секретів більше не залишилося: дизайн усіх iPhone 16 підтверджено (фото)

У мережі виклали нові фотографії з "болванками" iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max. Нічого особливо нового на цих знімках не показано, що, втім, вкотре підтверджує обраний Apple дизайн.
Звичайні користувачі не побачать у дизайні нових iPhone нічого нового. Але при детальному розгляді можна помітити низку нововведень.
- По-перше, Pro-версії вперше за багато років зростуть у розмірах – з 6,1 до 6,3 і з 6,7 до 6,9 дюйма. Це дасть змогу збільшити внутрішній простір для компонентів. Як результат, "прошки" можуть отримати більші та довговічніші батареї.
- По-друге, у базових iPhone 16 буде використовуватися новий вертикальний модуль із двома датчиками, повторюючи дизайн iPhone 11. Це оновлення має дозволити Apple впровадити захоплення просторового відео.
Знімки з болванками також показують розташування кільця для зарядки MagSafe, яке стало трохи тоншим щодо того, що використовується в серії iPhone 15. За чутками, це дасть змогу збільшити швидкість бездротової зарядки з 15 Вт до 20 Вт.
Презентація iPhone 16 відбудеться тільки у вересні. Але виробництво айфонів потрібно запланувати заздалегідь і все продумати, тому все частіше з'являються зливи. Джерела кажуть, що основний акцент у телефонах 2024 року Apple зробить на камерах – для цього на торці встановлять спеціальну кнопку. А "прошки" разом із ширококутним 48-Мп об'єктивом отримають надширококутний сенсор із такою ж роздільною здатністю.
Ще є інформація, що Apple готує новий iPhone SE, однак його навряд чи презентують цього року, хоча корпорація може зробити сюрприз. Бюджетний айфон чекає великий редизайн, деякі характеристики якого порадують фанатів бренду.