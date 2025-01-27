З чуток, чекати презентації до осені не доведеться – смартфон має з'явитися на ринку вже у квітні.

Авторитетний інсайдер Majin Bu опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі X (раніше Twitter) "живі" фотографії смартфона iPhone SE 4, який, за чутками, може вийти під назвою iPhone 16E.

Новий витік відображає дизайн, який очікується від наступного покоління бюджетного смартфона від Apple. Пристрій має отримати плоскі грані і збереже одиночну камеру з круглим спалахом.

Передня частина, схоже, буде як у iPhone 14, тобто з "чубчиком", без Dynamic Island. Очікується 6.1-дюймовий екран OLED з частотою 60 Гц, що ознаменує повну відмову айфонів від РК-екранів.

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Смартфону також приписують чип A18, 8 ГБ ОЗП, підтримку фірмового ШІ Apple Intelligence і 48 Мп широкоформатний сенсор і 12 Мп фронтальний, як у iPhone 15. До слова, це буде перший в історії iPhone з модемом 5G, розроблений Apple.

Марк Гурман з Bloomberg раніше повідомляв, що анонс iPhone SE 4 відбудеться в березні, а старт продажів – ближче до квітня. При ціні в 500 доларів (~21 000 грн) цей смартфон просто приречений на успіх, вважають експерти.

З інших новинок, які очікуються від Apple цієї весни – MacBook Air на M4, iPad (11-го покоління) і нове покоління бюджетних Apple Watch SE.

Восени традиційно покажуть нові номерні Айфони. Якщо чутки підтвердиться, 17-ка буде найцікавішим модельним рядом смартфонів за довгий час. Особливий інтерес викликає модель iPhone 17 Air – вона буде настільки тонкою, що навіть не отримає лоток для SIM-карти.

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