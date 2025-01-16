Годинник стане ще дешевшим і вийде в різних кольорах. Презентація новинки очікується в березні-квітні разом з iPhone SE 4.

Головний інсайдер з Apple Марк Гурман розповів, що разом з iPhone SE 4 цієї весни компанія випустить оновлений Apple Watch SE 3, який стане найдоступнішим розумним годинником в асортименті Купертіно.

Новий смарт-годинник, за словами Гурмана, запозичить деякі елементи дизайну у бюджетного iPhone 5C. Зокрема, пластиковий корпус, який замінить алюміній і буде доступний у різних кольорах. Apple, ймовірно, позиціюватиме Watch SE 3 як ідеальний аксесуар для дітей.

Крім цього, завдяки переходу на пластик вартість Apple Watch SE впаде з 249 до 199 доларів (~8000 грн), що зробить годинник прямим конкурентом Galaxy Watch FE. Крім свіжого дизайну, новий SE, ймовірно, отримає потужніший чип S9 чи S10 для поліпшеної продуктивності і нові функції моніторингу здоров'я.

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Уперше чутки про перехід на пластик з'явилися в липні 2024-го. Останнім пластиковим девайсом Apple був iPhone 5C. Тоді це рішення викликало неоднозначну реакцію з боку фанатів.

Нагадаємо, на осінній презентації Apple представила ювілейні Watch Series 10 з, як вона сама каже, найтоншим корпусом, найбільшим екраном і найшвидшою зарядкою в історії пристрою. Також оновили динаміки, через які тепер можна слухати музику.

Презентація пластикових Apple Watch SE очікується в березні-квітні, разом із бюджетним iPhone SE, iPad (11-го покоління) та іншими новинками.

Раніше в мережі "завірусився" чохол для Apple Watch, який перетворює годинник на iPod. Автори називають такий варіант смарт-годинника "маленьким телефоном без відволікаючих чинників".

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