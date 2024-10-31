iQOO 13 отримав Snapdragon 8 Elite, екран AMOLED 144 Гц і зарядку 120 Вт у комплекті.

Суббренд китайської Vivo, що спеціалізується на потужних смартфонах із доступним цінником, представив новий флагман – iQOO 13. Він став третім у світі смартфоном на топовому процесорі Snapdragon 8 Elite (Gen 4) і коштує на $70 дешевше за конкурентів.

Основні специфікації такі:

Дисплей : 6.82 дюйма, AMOLED, 2K, 144 Гц;

: 6.82 дюйма, AMOLED, 2K, 144 Гц; Пам'ять: до 16 ГБ оперативної і до 1 ТБ флеш;

до 16 ГБ оперативної і до 1 ТБ флеш; Акумулятор: 6150 мАг із зарядкою потужністю 120 Вт;

6150 мАг із зарядкою потужністю 120 Вт; Камери: 50 Мп (основна, Sony IMX921), 50 Мп (телеоб'єктив, Sony IMX816), 50 Мп (ширик, Sony IMX816); 32 Мп (фронтальна)

50 Мп (основна, Sony IMX921), 50 Мп (телеоб'єктив, Sony IMX816), 50 Мп (ширик, Sony IMX816); 32 Мп (фронтальна) Інше: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, вібромотор, стереодинаміки, захист IP68.

Новинка отримала плоску AMOLED-матрицю з піковою яскравістю 4500, вбудованим у нижню ділянку сканером відбитка і невеликою селфі-камерою, яка врізана по центру. Смартфон також зберіг впізнаване RGB-підсвічування і вийшов найтоншим флагманом IQOO з товщиною в 7,99 мм.

Відео дня

Щоб домогтися максимально швидкої роботи смартфона, інженери IQOO встановили в нього додатковий ігровий чипсет Q2. Результат: мобільний геймінг у 2K/144 FPS, а за 60 к/c – до 12 годин безперервної гри без троттлінгу. Також відзначають стабільніший фреймрейт і менше нагрівання, якщо порівняти з iPhone 16 Pro Max.

iQOO 13 з коробки працює на Android 15 з фірмовою оболонкою OriginOS і надійде в продаж 10 листопада. За версію з 12+256 ГБ просять 3999 юанів ($560 доларів), а за 16+1024 ГБ – 5199 юанів ($730 доларів). На сьогодні це найдешевший смартфон на Snapdragon 8 Elite – конкуренти в особі Xiaomi 15 і Honor Magic 7 коштують від 4499 юанів ($630).

Також найближчими днями очікується презентація флагманського OnePlus 13, який обіцяє стати найцікавішим Android на ринку. Однією з ключових фішок пристрою стане екран – ним можна користуватися навіть у рукавичках.

Раніше цього місяця Oppo представила Find X8 і Find X8 Pro – свої "найдосконаліші флагмани". У них топові дисплеї і камери, найактуальніша начинка від MediaTek, ШІ-функції, а в "прошку" поставили свій аналог Camera Control від Apple.

Вас також можуть зацікавити новини: