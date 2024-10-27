Прем'єра смартфона відбудеться вже 31 жовтня.

OnePlus готується до презентації свого нового флагмана OnePlus 13, який відбудеться 31 жовтня. Напередодні анонсу виробник розкрив деякі ключові подробиці щодо екрана пристрою.

Апарат отримає LTPO OLED-дисплей з люмінесцентним матеріалом BOE X2, підтримкою HDR10+, Dolby Vision і сертифікацією DisplayMate A++. Яскравість – до 4000 ніт. Дисплей залишатиметься яскравим і насиченим навіть під прямими променями Сонця.

Однією з ключових особливостей OnePlus 13 стане технологія Glove Touch, що дає змогу користуватися пристроєм у рукавичках. А завдяки Rain Touch 2.0 екраном можна буде користуватися навіть у тому разі, якщо він намок (або якщо руки мокрі). Технології, що захищають очі користувача, теж на місці.

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Ще повідомляють про наявність USB 3.2 Gen 1, NFC, ІЧ-порту для управління побутовою технікою та 13 антен, що забезпечують хороший сигнал. Також підтримуватимуться стандарти Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4.

OnePlus 13 також стане одним із перших телефоном на базі нового топового процесора Snapdragon 8 Elite. Камера потрійна – основний датчик Sony LYT-808 на 50 мегапікселів, перископічний телеоб'єктив на 50 МП і надширококутний сенсор на 50 МП. Батарея буде підвищеної ємності 6000 мАг зі швидкою зарядкою 100 Вт.

За кілька днів до презентації OnePlus 13 відбудеться анонс Xiaomi 15. Компанія раніше розкрила дизайн смартфонів і розповіла про нововведення.

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