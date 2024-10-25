Просунуті фотоможливості Oppo Find X8/X8 Pro поєднуються з найтоповішою на цей момент начинкою.

Oppo офіційно представила Find X8 і Find X8 Pro – "найдосконаліші флагмани" компанії. У них топові дисплеї та камери, потужне залізо, ШІ-функції, а в "прошку" встановили свій аналог Camera Control від Apple.

Характеристики OPPO Find X8 Pro:

дисплей: 6.78", 2780×1264, AMOLED, 1-120 Гц

процесор: MediaTek Dimensity 9400

пам'ять: 12/16 ГБ ОЗП + 256/512/1024 ГБ ПЗП

батарея: 5910 мАг, зарядка 80 Вт + 50 Вт (бездротова)

камери: 50+50+50+50+50 Мп (Sony LYT-808 + ширик + х3 зум + телевік), для селфі встановлена камера на 32 Мп.

Базовий Find X8 відрізняється від старшого побратима 6.58-дюймовим екраном, акумулятором (5630 мАг) і камерами (у Find X8 Pro є додатковий телеоб'єктив). Oppo Find X8 Pro також отримав "айфоноподібну" кнопку Camera Control, як в iPhone 16. Причому її можна буде використовувати і під водою.

Серед інших особливостей відзначають захист від води і пилу IP68 (Find X8) і IP69 (Find X8 Pro), підекранний сканер відбитків пальців і підтримку 5G, NFC, Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4. Обидві моделі працюють на ColorOS 15 на базі Android 15.

У Китаї Oppo Find X8 і X8 Pro пропонуються за ціною від 4199 і 5299 юанів відповідно (близько 600 і 750 доларів). Продажі новинок на китайському ринку почнуться 30 жовтня, а потім мають стартувати і міжнародні поставки.

Oppo – не єдина китайська компанія, яка вирішила скопіювати головну "фішку" iPhone 16. Бренд Realme відразу після презентації iPhone 16 показував прототип новинки зі схожим елементом управління на тому самому місці.

Судячи з відгуків користувачів і журналістів, більшість у захваті від нової кнопки в iPhone 16 та її можливостей. Зокрема, редактор 9to5Google здивований, що Google, Samsung або будь-хто інший за ці роки не вигадали щось подібне.

За чутками, Apple продовжить додавати нові кнопки на корпус своїх смартфонів, щоб підкреслювати відмінності нових моделей. Так, у лінійці iPhone 17 нова кнопка замінить Action Button і гойдалку гучності.

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