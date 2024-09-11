У всіх моделях iPhone 16 з'явилася нова кнопка на корпусі: що вона вміє

Apple просуває нові айфони як "оптимальне рішення для мобільної фотографії".

Усі смартфони лінійки iPhone 16 отримали нову кнопку Camera Control. Вона розташована на правому боці під кнопкою живлення/блокування і призначена для просунутого управління камерою.

Журналісти 9to5Google докладно розповіли, на що здатна нова кнопка.

Camera Control – окрема кнопка з власним ємнісним сенсором, яка ховається в невеликій ніші на торці смартфона. Вона має тактильні мотори, які імітують натискання справжньої фізичної клавіші. Захищена сапфіровим склом, ця кнопка вирізняється високою міцністю.

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Одне натискання на кнопку запускає додаток "Камера", ще одне – робить знімок. При тривалому утримуванні почнеться запис відео. Окрім того, сенсорною поверхнею можна користуватися як тачпадом на MacBook. Наприклад, слайдом пальця вліво або вправо можна збільшити або зменшити масштаб, налаштувати глибину різкості тощо.

При запущеному застосунку камери і наведенні на об'єкт, ШІ в смартфоні збере інформацію про предмети і локації, які користувач бачить перед собою. Так, наведення на ресторан виведе годинник роботи і рейтинги, а наведення на рослину або тварину розпізнає її.

"Camera Control – це корисний функціонал, яка вже багато років доступний користувачам Android, але реалізований більш органічно, і, чесно кажучи, я здивований, що Google, Samsung або будь-хто інший за ці роки не вигадали чогось подібного", – пишуть у 9to5Google.

Нагадаємо, 9 вересня відбулася найбільша презентація Apple у році. Як усі й очікували, компанія показала новенькі айфони: 16 Pro-моделей рекордно виросли в розмірах, а Action Button тепер є не тільки у "прошок", а у всій лінійці. Також оновили годинник і навушники.

На листопад 2024 року в Apple запланована ще одна презентація, на якій анонсують нові MacBook на М4, і, можливо, iPad. А вже навесні 2025 року вийде новий доступний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

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