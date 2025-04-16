А ще вони заряджаються всього за 10 хвилин на 7,5 години відтворення – це рекордний показник у своєму ціновому сегменті.

Бренд CMF, що належить Nothing, анонсував нові бездротові навушники Buds 2. Зовні вони схожі на перші CMF Buds, але є помітні поліпшення в частині начинки, пише GSMArena.

Аксесуар отримав 11-мм динамічні драйвери з налаштуванням звуку Dirac Opteo і технологією Nothing Ultra Bass 2.0. Баси мають бути потужними, а частоти – високими. Підтримується ефект просторового звучання.

Утім, головна перевага CMF Buds 2 – система гібридного шумодава потужністю 48 дБ із діапазоном частот до 5200 Гц. На кожному навушнику є три мікрофони з оригінальною технологією Clear Voice 3.0, що забезпечує чітке та природне звучання голосу під час дзвінків.

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Автономність – ще один козир новинки. Навушники працюють до 13,5 години без підзарядки, а з кейсом можна отримати до 55 годин. 10-хвилинна зарядка дасть до 7,5 години роботи – і це рекордний показник у своєму ціновому сегменті.

За новий гаджет просять 59 доларів (~2400 грн). Є три забарвлення на вибір, включно з помаранчевим.

Минулого року бренд CMF випустив унікальний смартфон-конструктор, який став хітом у користувачів. Однією з особливостей смартфона стала можливість зняти задню кришку і замінити панель. При цьому дисплей у нього кращий, ніж у iPhone 16.

Наприкінці березня Xiaomi випустила "розумні" аудіоокуляри – вони замінюють навушники і гарнітуру. Видимих навушників у ньому не передбачено, динаміки розташовуються прямо в дужках окулярів.

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