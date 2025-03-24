Xiaomi випустила 'розумні' аудіоокуляри – вони замінюють навушники та гарнітуру (фото)

Пристрій став тоншими та функціональнішим порівняно з попередником.

Компанія Xiaomi анонсувала Mijia Smart Audio Glasses 2 – це друге покоління смарт-окулярів, що поєднує в собі звичайні окуляри та бездротову гарнітуру. Але тепер ще тонше, міцніше і голосніше відносно попередника.

Дужки мають товщину всього 5 мм, що на 26% менше у найвужчому місці та на 30% у найширшому. Вага не перевищує 27,6 грама. Конструкція отримала гнучкі сталеві петлі, розраховані на 15 000 згинань, пише Gizmochina.

Звук покращено завдяки оптимізованій акустичній структурі, чотирьом мікрофонам з ШІ та технології шумозаглушення. До того ж реалізовано режим конфіденційності для зниження витоків звуку. Видимих навушників тут немає, динаміки розташовані прямо в дужках окулярів.

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Девайс підтримує запис голосових нотаток – досить затиснути сенсорну область на дужці, після чого загориться індикатор. Також передбачено захист від пилу і вологи за стандартом IP54, голосовий асистент і потокове передання аудіо в реальному часі. На одному заряді аксесуар протримається до 9 годин. Заряджається по магнітному кабелю, на процес зарядки йде година.

Mijia Smart Audio Glasses 2 випустили в рамках краудфандингу за ціною 999 юанів (~130 доларів). Поки що ексклюзив для Китаю, але незабаром їх напевно можна буде знайти на торгових майданчиках на кшталт AliExpress.

Раніше цього місяця Xiaomi випустила один із найкращих ноутбуків за співвідношенням ціни та якості. У нього металевий корпус, 16/512 ГБ у базі та акумулятор на цілий день роботи, а коштує він у 2 рази дешевше MacBook Air.

А в березні на смартфони Xiaomi і Redmi почне приходити новітня HyperOS. Серед них Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 11, Redmi Note 13 Pro та інші моделі.

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