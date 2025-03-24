З таким окулярами можна слухати музику і розмовляти по телефону / фото Xiaomi

Компанія Xiaomi анонсувала Mijia Smart Audio Glasses 2 це друге покоління смарт-окулярів, що поєднує в собі звичайні окуляри та бездротову гарнітуру. Але тепер ще тонше, міцніше і голосніше відносно попередника.

Дужки мають товщину всього 5 мм, що на 26% менше у найвужчому місці та на 30% у найширшому. Вага не перевищує 27,6 грама. Конструкція отримала гнучкі сталеві петлі, розраховані на 15 000 згинань, пише Gizmochina.

Звук покращено завдяки оптимізованій акустичній структурі, чотирьом мікрофонам з ШІ та технології шумозаглушення. До того ж реалізовано режим конфіденційності для зниження витоків звуку. Видимих навушників тут немає, динаміки розташовані прямо в дужках окулярів.

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Xiaomi випустила 'розумні' аудіоокуляри – вони замінюють навушники та гарнітуру (фото)

Девайс підтримує запис голосових нотаток досить затиснути сенсорну область на дужці, після чого загориться індикатор. Також передбачено захист від пилу і вологи за стандартом IP54, голосовий асистент і потокове передання аудіо в реальному часі. На одному заряді аксесуар протримається до 9 годин. Заряджається по магнітному кабелю, на процес зарядки йде година.

Mijia Smart Audio Glasses 2 випустили в рамках краудфандингу за ціною 999 юанів (~130 доларів). Поки що ексклюзив для Китаю, але незабаром їх напевно можна буде знайти на торгових майданчиках на кшталт AliExpress.

Xiaomi випустила 'розумні' аудіоокуляри – вони замінюють навушники та гарнітуру (фото)

Раніше цього місяця Xiaomi випустила один із найкращих ноутбуків за співвідношенням ціни та якості. У нього металевий корпус, 16/512 ГБ у базі та акумулятор на цілий день роботи, а коштує він у 2 рази дешевше MacBook Air.

А в березні на смартфони Xiaomi і Redmi почне приходити новітня HyperOS. Серед них Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 11, Redmi Note 13 Pro та інші моделі.

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