Унікальний смартфон-конструктор став хітом у користувачів: що за модель

Однією з особливостей смартфона стала можливість зняти задню кришку і замінити панель.

12 липня дочірній бренд Nothing CMF випустив свій перший смартфон Phone 1. За перші три години було розкуплено 100 тис. пристроїв. У компанії цю цифру називають рекордною і як порівняння наводять Nothing Phone (2a), якому знадобилося 24 години, щоб досягти тієї ж позначки.

Як зазначили спеціалісти 9to5Google у своєму огляді, CMF Phone 1 є чи не найкращою бюджетною Android-пропозицією на сьогодні, і покупці, схоже, з цим згодні.

CMF Phone 1 отримав унікальну для 2024 року концепцію "модульності", яка дозволяє користувачам самим змінювати зовнішність смартфона. На додаток до того, що до задньої частини можна прикріпити спеціальні аксесуари на кшталт ремінця і тримача для карток, також є можливість замінити задню панель. У комплекті до телефону йде спеціальна викрутка.

У плані "заліза", це пристрій середнього класу. CMF Phone 1 вийшов з 6,7-дюймовим Full HD+ AMOLED-дисплеєм на 120 Гц, чипом Dimensity 7300, до 8 Гб ОЗП і 256 ГБ накопичувачем, акумулятором 5000 мАг і подвійною камерою на 50+2 Мп. Серед інших особливостей – реверсивна дротова зарядка, слот для карт microSD, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, корпус із захистом IPX2.

Смартфон оцінили в $199 за версію 8/128 ГБ. У Європі ціни стартують від 239 євро. CMF Phone 1 також з'явився на Aliexpress за ціною 10 400 грн. У майбутньому сумісних аксесуарів буде ще більше, тому власники смартфона зможуть зібрати свій ідеальний девайс. Більшість аксесуарів коштують 25 євро, задня кришка - 35 євро.

Раніше авторитетні оглядачі з The Verge назвали найкращі смартфони з Android у 2024 році. До списку потрапили моделі від Samsung, OnePlus, Google і навіть один пристрій Nothing.

А свіже опитування показало, якими смартфонами Apple найбільше задоволені користувачі у 2024. Це відносно старі моделі, які виділяються компактними розмірами.

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