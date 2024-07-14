Samsung працює над смартфоном Galaxy S24 FE. Апарат, який стане компромісною версією флагманської серії Galaxy S24, з'явиться приблизно восени.
Інсайдери повністю розкрили дизайн і характеристики пристрою та навіть назвали цінник.
Апаратною основою найдоступнішого смартфона серії Galaxy S24 стане чип Exynos 2400 або Snapdragon 8 Gen 3. Який саме, залежить від регіону. Наприклад, у США пристрій вийде з чипом Snapdragon, а фірмовий процесор традиційно матимуть апарати для європейського ринку. Об'єм оперативної пам'яті становитиме до 12 ГБ, вбудованої пам'яті – 128 або 256 Гбайт. Охолодження забезпечить випарна камера, а ось місткість акумулятора не вказана.
Зате повідомляється, що флагман вийде досить великим, отримавши 6,65-дюймовий Dynamic AMOLED-екран з роздільною здатністю FHD+ і частотою 120 Гц. Захищає екран скло Gorilla Glass Victus+, корпус буде металевий. На задній панелі – камера, що складається з основного модуля на 50 Мп, ширіка на 12 Мп і телевіка з 3-кратним зумом. А однією з головних переваг перед Android-конкурентами у своєму класі стане 7 років основних оновлень і патчів безпеки за аналогією з флагманською лінійкою.
Нарешті, базову версію Galaxy S24 FE оцінять у 559 доларів (~24 000 грн). Разом із S24 FE на презентації восени Samsung також готується представити свої перші бюджетні складані смартфони.
Сьогодні актуальною моделлю в цій серії є випущений у жовтні 2023 року Samsung Galaxy S23 FE. У плані дизайну він копія Galaxy S23, але "начинка" трохи простіша, зате продають апарат дешевше. Згідно зі статистикою, він був одним із найбільш продаваних смартфонів у 2023 році в діапазоні $600-800.
Як УНІАН уже повідомляв, ШІ-функції в девайсах Samsung стануть платними з 2026 року. Тим самим шляхом піде і компанія Apple, яка незабаром збирається запровадити нову підписку на розширені функції ШІ.