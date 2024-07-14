Це наступник успішної моделі Galaxy S23 FE, яка була випущена минулої осені.

Samsung працює над смартфоном Galaxy S24 FE. Апарат, який стане компромісною версією флагманської серії Galaxy S24, з'явиться приблизно восени.

Інсайдери повністю розкрили дизайн і характеристики пристрою та навіть назвали цінник.

Апаратною основою найдоступнішого смартфона серії Galaxy S24 стане чип Exynos 2400 або Snapdragon 8 Gen 3. Який саме, залежить від регіону. Наприклад, у США пристрій вийде з чипом Snapdragon, а фірмовий процесор традиційно матимуть апарати для європейського ринку. Об'єм оперативної пам'яті становитиме до 12 ГБ, вбудованої пам'яті – 128 або 256 Гбайт. Охолодження забезпечить випарна камера, а ось місткість акумулятора не вказана.

Відео дня

Зате повідомляється, що флагман вийде досить великим, отримавши 6,65-дюймовий Dynamic AMOLED-екран з роздільною здатністю FHD+ і частотою 120 Гц. Захищає екран скло Gorilla Glass Victus+, корпус буде металевий. На задній панелі – камера, що складається з основного модуля на 50 Мп, ширіка на 12 Мп і телевіка з 3-кратним зумом. А однією з головних переваг перед Android-конкурентами у своєму класі стане 7 років основних оновлень і патчів безпеки за аналогією з флагманською лінійкою.

Нарешті, базову версію Galaxy S24 FE оцінять у 559 доларів (~24 000 грн). Разом із S24 FE на презентації восени Samsung також готується представити свої перші бюджетні складані смартфони.

Сьогодні актуальною моделлю в цій серії є випущений у жовтні 2023 року Samsung Galaxy S23 FE. У плані дизайну він копія Galaxy S23, але "начинка" трохи простіша, зате продають апарат дешевше. Згідно зі статистикою, він був одним із найбільш продаваних смартфонів у 2023 році в діапазоні $600-800.

Як УНІАН уже повідомляв, ШІ-функції в девайсах Samsung стануть платними з 2026 року. Тим самим шляхом піде і компанія Apple, яка незабаром збирається запровадити нову підписку на розширені функції ШІ.

Вас також можуть зацікавити новини: