Майже весь топ флагманів зайнятий пристроями на базі Snapdragon 8 Elite, а в списку середньобюджетників в основному смартфони з чіпами MediaTek.

Команда AnTuTu опублікувала топ-10 найпродуктивніших смартфонів у лютому 2025 року. У списку є тільки моделі, що працюють на OC Android.

Лідером став свіжий флагман OnePlus Ace 5 Pro, який отримав потужний чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Оцінка продуктивності – понад 2,89 млн очок. Для порівняння, iPhone 16 Pro Max не дотягує навіть до 2 млн.

vivo X200 Pro з Dimensity 9400 розташувався на другому місці, а замкнув трійку лідерів Red Magic 10 Pro+ з чипом Snapdragon 8 Elite. Наразі це найпродуктивніші SoC на ринку – їхньої потужності вистачить для запуску будь-яких вимогливих ігор і важких завдань, а запасу продуктивності в кожного з них вистачить щонайменше на 5 років.

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Решту позицій ділять між собою iQOO 13, iQOO 13 Neo 10 Pro, OnePlus 13, Realme GT 7 Pro, Oppo Find X8 Pro. Redmi K80 Pro і Oppo Find X8. У всіх не менше 2,6 млн очок.

Щодо пристроїв середнього рівня, у топ-10 з помітним відривом лідирує Redmi Turbo 4 з процесором Dimensity 8400-Ultra, а на другому місці знаходиться OnePlus Ace 3V зі Snapdragon 7+ Gen 3 на борту.

Нагадаємо, напередодні в продаж надійшов "бюджетний" iPhone 16e від Apple. Реліз вийшов неоднозначним: смартфон отримав OLED-екран, Face ID і Apple Intelligence, але залишився з одинарною камерою і старим вирізом. Плюс, помітно зріс цінник.

Раніше фахівці обрали найкращі Android-смартфони в межах від 8000 до 20 000 тисяч гривень. До рейтингу потрапили моделі від Samsung, Google, OnePlus, Nothing і Moto.

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