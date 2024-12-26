Він конкуруватиме з новими моделями від Realme, Redmi і IQOO.

Компанія OnePlus представила смартфон Ace 5 Pro, який став найдешевшим апаратом на базі флагманського процесора Snapdragon 8 Elite. Його вартість на китайському ринку становить 3399 юанів, або 450 доларів, пише Gizmochina.

Крім топового процесора, новинка від OnePlus оснащується дисплеєм LTPO OLED з діагоналлю 6,78 дюйма і частотою 120 Гц. Частота регулювання ШІМ становить 2160 Гц, яскравість екрана – 1600 ніт, що робить його використання зручним навіть під прямими сонячними променями.

Апарат перевершує багато флагманських телефонів з погляду автономності. У нього велика батарея місткістю 6100 мАг з підтримкою 100-ватної зарядки (до 100% за 30 хвилин). В OnePlus обіцяють, що акумулятор збереже місткість 80% через 4 роки використання.

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В основній камері у OnePlus Ace 5 Pro стоїть 50-мегапіксельний сенсор Sony IMX906 з підтримкою оптичної стабілізації зображення. Його доповнює 8-Мп ультраширик з кутом огляду 112° і 2-Мп макрокамера для зйомки дрібних деталей. Фронтальна камера має роздільну здатність 16 Мп.

Також смартфон отримав захист корпусу від води і пилу за стандартом IP65, підтримку Wi-Fi 7 і Bluetooth 5.4, стереодинаміки, три мікрофони і лінійний вібромотор, За 450 доларів доступна молодша версія смартфона з 12/256 ГБ пам'яті. Топова версія на 16 ГБ/1ТБ обійдеться в 620 доларів.

Також представили базовий OnePlus Ace 5. Щодо "начинки", головна відмінність полягає в процесорі – Snapdragon 8 Gen 3. Його оцінили в 320 доларів за версію з 12 ГБ ОЗП і 256 ГБ вбудованої пам'яті.

OnePlus Ace 5 Pro конкуруватиме з Realme GT 7 Pro і Redmi K80 Pro, які теж комплектуються чипсетом Snapdragon 8 Elite, але коштують від ~500 доларів.

Раніше фахівці визначили смартфон із найкращою камерою наприкінці 2024 року. Обирали між iPhone 16 Pro Max, Pixel 9 Pro та Galaxy S24 Ultra.

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