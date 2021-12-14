Оновлений iMac Pro отримає порт HDMI, роз'єми USB Type-C та слот для SD-карт.

Чутки про новий 27-дюймовий iMac Pro продовжують набирати обертів.

Згідно зі звітом Display Supply Chain (DSCC), пристрій можна буде знайти на прилавках магазинів вже навесні 2022 року. Очікується, що в той самий час буде запущена функція Universal Control.

Дисплей новинки буде підтримувати технологію ProMotion, як MacBook Pro 2021 року і iPad Pro на чіпі M1. Пристрій буде мати як мінімум 16 ГБ ОЗУ і 512 ГБ простору на SSD, але повинні бути інші варіанти ОЗУ і сховища, і воно може мати до 8 ТБ пам'яті, як MacBook Pro.

Читайте такожОприлюднено концепти iOS 16 – чого очікувати від майбутньої операційної системи (відео)З чуток, оновлений iMac Pro отримає порт HDMI, слот для SD-карти і кілька роз'ємів USB Type-C. Порт Ethernet буде розташовуватися в блоці живлення. Очікується також, що новий iMac Pro отримає Face ID, але підтверджень цьому немає.

Крім iMac Pro у 2022 році Apple випустить iPhone 14 без "чубчика", MacBook Air з наймасштабнішим редизайном в історії серії, першу AR-гарнітуру і не тільки.

Як раніше писав УНІАН, в першому кварталі 2022 року, тобто в січні, лютому або березні, на ринку з'явиться новий бюджетний смартфон - Apple iPhone SE 3. Передбачається, що новинка навряд чи буде кардинально відрізнятися від поточного покоління.

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Автор: Денис Пономаренко