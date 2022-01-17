І винна в цьому, як не дивно, не Apple.

Схоже, що базові моделі нових Айфонів знову отримають застарілі дисплеї, всупереч попереднім чуткам.

Чутки про плани оснастити всю лінійку моделей 2022 ряду LTPO-дисплеями за допомогою технології ProMotion (120 Гц) гуляють ще з середини минулого року, але через складнощі на виробництві про це можна забути.

За інформацією інсайдера та спеціаліста з дисплейної індустрії Росса Янга, компанія-постачальник екранів для iPhone – BOE – не в змозі впоратися із замовленням на таку кількість LTPO-панелей. Можливо, це зміниться 2023 року до релізу iPhone 15.

Розподіл у порівнянні з поточним поколінням не зміниться – базові iPhone 14 залишаться з екранами 60 Гц, а Pro-моделі оснастять надсучасними матрицями LTPO OLED, які "вчать" екрани змінювати частоту оновлення від 10 до 120 Гц залежно від контенту, що зображається. Постачальником, як і раніше, виступатиме Samsung Display.

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Ще однією великою відмінністю стане обсяг пам'яті в iPhone 14 Pro та 14 Pro Max. Раніше повідомлялося, що старші версії отримають рекордні 2 ТБ – стільки немає у жодного смартфона на ринку. У доступніших iPhone 14 і 14 Max залишиться максимум 512 ГБ.

Презентація нових айфонів відбудеться у вересні. Для тих, хто віддає перевагу недорогій техніці, в березні або квітні вийде новий iPhone SE третього покоління, який буде виконаний в дизайні "вісімки" та підтримуватиме 5G.

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