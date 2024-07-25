Основна ставка в iPhone 17 Slim буде зроблена не на характеристики, а на унікальний дизайн.

Авторитетний інсайдер Мінг-Чі Куо, що спеціалізується на пристроях Apple, розповів, чого варто чекати від iPhone 17 Slim. Так називатиметься новий "супертонкий" смартфон Apple, який, як очікується, замінить собою Plus-версію, пише джерело.

З погляду позиціювання і вартості iPhone 17 Slim буде абсолютно новим продуктом із цінником $100 вищим, ніж Pro Мах. При цьому головною його фішкою буде не начинка, а унікальний дизайн, не властивий смартфонам Apple. Slim має стати найтоншим телефоном в історії компанії.

За апаратними можливостями iPhone 17 Slim буде схожий на базовий айфон, але найголовніше – він вийде тільки з однією задньою камерою, так само як iPhone 8 і iPhone SE. Чипсет теж буде не найтоповіший: A19, потужніший A19 Pro встановлять у Pro і Pro Max версії.

Відео дня

Також iPhone 17 Slim оснастять 6,6-дюймовим OLED-дисплеєм і вирізом Dynamic Island як у сучасних iPhone, 8 ГБайт ОЗП, алюмінієвою рамкою і фірмовим модулем 5G. Тобто "прошки" отримають не тільки кращі камери, а й потужніший процесор A19 Pro і 12 Гбайт ОЗП.

Фахівці зазначають, що буде цікаво подивитися, як Apple збирається пояснювати (і продавати) новий дорогий iPhone зі спрощеною начинкою.

Презентація серії iPhone 17 має відбутися восени 2025 року, а цього року Apple випустить iPhone 16. Усі чотири моделі отримають нову кнопку на правому торці, а Pro-моделі рекордно зростуть у розмірах. Раніше інсайдер розкрив усі характеристики і ціни iPhone 16 Pro і 16 Pro Max.

Також на горизонті маячить iPhone SE 4, для якого обіцяють масштабний редизайн. Головним дизайнерським нововведенням виявиться вперше в SE-серії OLED-дисплей розміром 6,06 дюйма. За чутками, його представлять навесні 2025-го.

Вас також можуть зацікавити новини: