iPhone 17 Slim що відомо: одинарна камера та унікальний дизайн / фото MacRumors

Авторитетний інсайдер Мінг-Чі Куо, що спеціалізується на пристроях Apple, розповів, чого варто чекати від iPhone 17 Slim. Так називатиметься новий "супертонкий" смартфон Apple, який, як очікується, замінить собою Plus-версію, пише джерело.

З погляду позиціювання і вартості iPhone 17 Slim буде абсолютно новим продуктом із цінником $100 вищим, ніж Pro Мах. При цьому головною його фішкою буде не начинка, а унікальний дизайн, не властивий смартфонам Apple. Slim має стати найтоншим телефоном в історії компанії.

За апаратними можливостями iPhone 17 Slim буде схожий на базовий айфон, але найголовніше – він вийде тільки з однією задньою камерою, так само як iPhone 8 і iPhone SE. Чипсет теж буде не найтоповіший: A19, потужніший A19 Pro встановлять у Pro і Pro Max версії.

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Також iPhone 17 Slim оснастять 6,6-дюймовим OLED-дисплеєм і вирізом Dynamic Island як у сучасних iPhone, 8 ГБайт ОЗП, алюмінієвою рамкою і фірмовим модулем 5G. Тобто "прошки" отримають не тільки кращі камери, а й потужніший процесор A19 Pro і 12 Гбайт ОЗП.

Фахівці зазначають, що буде цікаво подивитися, як Apple збирається пояснювати (і продавати) новий дорогий iPhone зі спрощеною начинкою.

Серія iPhone виглядатиме приблизно так

Презентація серії iPhone 17 має відбутися восени 2025 року, а цього року Apple випустить iPhone 16. Усі чотири моделі отримають нову кнопку на правому торці, а Pro-моделі рекордно зростуть у розмірах. Раніше інсайдер розкрив усі характеристики і ціни iPhone 16 Pro і 16 Pro Max.

Також на горизонті маячить iPhone SE 4, для якого обіцяють масштабний редизайн. Головним дизайнерським нововведенням виявиться вперше в SE-серії OLED-дисплей розміром 6,06 дюйма. За чутками, його представлять навесні 2025-го.

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