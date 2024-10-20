Цілком можливо, що SE 2025 вийде одночасно у звичайній і Plus-версіях.

Ми вже знаємо, що Apple планує перевипуск однієї з найпопулярніших і найдоступніших моделей iPhone. Цілком можливо, що SE 2025 вийде одночасно у звичайній та Plus-версіях. Про це пише Phone Arena.

В інтернет виклали фото з "болванками" майбутніх бюджетних смартфонів Apple і назвали їх iPhone SE / SE Plus. Обидва пристрої ідентичні за всіма параметрами, крім розміру корпусу: очікувані діагоналі дисплеїв становитимуть 6,1 і 6,5 дюйма відповідно.

Дизайн, показаний на знімках, збігається з тим, що раніше демонструвалося на CAD-рендерах. Уже не раз з'являлася інформація, що наступний iPhone SE отримає дизайн iPhone 14, одну основну камеру і збереже перемикач режиму гучності замість Action Button. Також на фото можна розгледіти виріз для зарядки типу USB Type-C.

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Джерело зазначає, що Apple поки не прийняла остаточного рішення, чи випустити збільшену версію iPhone SE Plus, чи обмежитися тільки базовою моделлю iPhone SE. Оскільки наступний iPhone SE отримає корпус від iPhone 14, можливо, більша версія забере собі дизайн iPhone 14 Plus.

У будь-якому разі про рішення Apple ми дізнаємося досить скоро. Презентація нового iPhone SE намічена на початок 2025 року. Нагадаємо, перші три покоління iPhone SE виходили в березні-квітні.

У SE, до речі, дуже полярні відгуки серед користувачів. Нещодавнє опитування показало, що iPhone SE 2020 і iPhone 12 Mini є найулюбленішими смартфонами користувачів у 2024 році.

До кінця 2024 року Apple має випустити перші комп'ютери Mac на базі M4. За інформацією Bloomberg, Mac mini M4 буде єдиним із прийдешніх девайсів, який отримає помітні зміни в дизайні.

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