Найтонший смартфон Apple – 'одноокий' iPhone 17 Air показали на фото

Схоже, пристрій отримає камеру в стилі Google Pixel, а товщина корпусу становитиме всього 5,5 мм у найтоншій точці.

Джон Проссер, автор YouTube-каналу Front Page Tech, опублікував рендери iPhone 17 Air. Інсайдер упевнений, що ультратонка модель, яку Apple, за чутками, представить восени цього року, буде саме такою.

Інсайдери сходяться в одному: Apple проведе серйозні зміни в дизайні майбутніх моделей. 17 Pro-моделі мають отримати масивний прямокутний блок камери, тоді як у моделі Air використовуватиметься горизонтальний блок камер як в актуальних моделей Google Pixel.

За словами Проссера, він нещодавно бачив iPhone 17 Air у такому дизайні наживо. Пристрій матиме рекордно малу товщину – всього 5,5 мм у найтоншому місці. Це приблизно на 30% тонше, ніж у iPhone 16, товщина якого становить 7,8 мм.

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Прагнення до рекордної товщини призведе до змін у конструкції та функціональності смартфона. Рендери демонструють, що з лівого боку панелі розміщена лише одна задня камера. Мікрофон і спалах "поїдуть" на правий край.

Порівняння iPhone 17 Pro/Pro Max і iPhone 17 Air:

Презентація нових iPhone за традицією має відбутися у вересні. До того моменту на просторах інтернету з'явиться ще безліч витоків про дизайн і нові функції пристроїв.

Основним суперником iPhone 17 Air має стати Galaxy S25 Edge, який, як очікується, дебютує вже в травні. Смартфон буде товщим, ніж iPhone 17 Air, але Samsung, на відміну від Apple, не планує жертвувати технічними характеристиками.

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