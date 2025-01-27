Це буде перший крупний девайс IT-гіганта для екосистеми розумного будинку.

Журналіст та інсайдер Bloomberg Марк Гурман повідомив, що у 2025 році Apple випустить пристрій для розумного будинку, схожий на HomePod, оснащений екраном.

За його словами, девайс стане "найбільш значущим релізом Apple цього року", оскільки це перший важливий крок компанії для входження в екосистему розумного будинку.

Пристрій буде схожий на невеликий настінний/настільний iPad з екраном на 7 дюймів, який дасть змогу користувачам "керувати технікою, спілкуватися через FaceTime і виконувати інші завдання". Крім цього, очікується процесор Apple A18 з підтримкою Apple Intelligence, якісні динаміки і камеру з Face ID.

Відео дня

Офіційно представити такий HomePod можуть у березні-квітні разом з iPhone SE і новим iPad, однак в продажу він з'явиться лише в другій половині року. При цьому в майбутньому Apple планує випустити дорожчу версію, яка отримає роботизовану руку.

Щорічно Apple проводить по кілька івентів, перший з яких пройде навесні. Раніше журналісти видання 9to5Mac перерахували продукти, які Купертіно представить у найближчі місяці.

Чутки за 8 місяців до анонсу iPhone 17 кажуть, що iPhone 2025 буде найцікавішою серією за останні кілька років. З виходом iPhone 17 істотно оновляться камери, зокрема "фронталка", а базові моделі нарешті перейдуть на 120-герцові екрани. Є ще одна причина дочекатися iPhone 2025 року – це загадковий iPhone Air.

Вас також можуть зацікавити новини: