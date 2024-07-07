Редизайн цього пристрою за значущістю нагадуватиме реліз iPhone X, який приніс безрамковий дизайн з Face ID і безліч інших нововведень.

Модельний ряд iPhone радикально не змінювався вже два роки – з моменту, коли iPhone 14 Plus прийшов на зміну 13 mini. За даними галузевих джерел, до 2025 року компанія Apple знову прибере з лінійки зайвий айфон, замінивши його новим пристроєм.

Повідомляється, що новинка називатиметься iPhone 17 Slim і замінить собою Plus-версію, яка не має особливого попиту. Редизайн цього пристрою за ваговитістю нагадуватиме реліз iPhone X. На поточний момент про iPhone 17 Slim відомо наступне:

"Значно тонший дизайн" з алюмінієвою конструкцією, а не титановою, як у моделей iPhone Pro.

Дисплей 6,5-6,6 дюйма – щось середнє між iPhone 17 і 17 Pro Max.

Змінений блок камери, який вперше розміститься ззаду по центр.

Покращене покриття антивідблиску екрана.

24-мегапіксельна фронтальна камера проти 12 Мп в iPhone 14/15.

8 ГБ оперативної пам'яті порівняно з 6 ГБ у iPhone 15 Plus.

Процесор Apple A19.

Згадується, що з погляду позиціонування і вартості 17 Slim буде абсолютно новим продуктом з цінником вище, ніж у iPhone Pro Мах (від 1199 доларів). Якщо це так, то, можливо, iPhone Slim в кінцевому підсумку стане iPhone Ultra, про який ходять чутки вже кілька років.

Відео дня

Презентація iPhone 17 відбудеться не раніше осені 2025 року. А навесні Apple має випустити новий бюджетний iPhone SE, на який теж чекає великий редизайн. Зокрема, на зміну застарілому 4,7 дюймовому IPS-дисплею прийде 6,1-дюймовий OLED-дисплей.

А тим часом до релізу iPhone 16 року залишилося трохи більше двох місяців. Уже фактично підтверджено, що "прошки" рекордно виростуть у розмірах, а всі моделі iPhone 2024 року отримають ще одну кнопку.

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