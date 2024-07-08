Залишилося всього два місяці до релізу.

Мережевий інформатор, який раніше ділився інформацією щодо iPhone 16 Pro, розсекретив усі ключові специфікації iPhone 16 Pro Max і розповів, чим новий флагман Apple буде виділятися на тлі інших топових смартфонів.

Майбутній 16 Pro Max отримає найбільшу діагональ дисплея в історії – 6,9 дюйма. Відповідно, дивитися HDR-відео, грати в ігри або просто сидіти в соцмережах на такому екрані буде ще зручніше і приємніше. Також говориться, що Apple буде використовувати найновішу і передову OLED-матрицю, зібрану за технологією Samsung М14.

Ще одна причина дочекатися апдейту – нова просунута камера. Девайс отримає тильну камеру з головним 48-Мп модулем, новим об'єктивом на 48 Мп і 12-Мп перископічним телевіком з 5-кратним зумом без втрати якості. Тобто, камера зніматиме ще крутіше, ніж 15 Pro Max. До того ж, Apple встановить нову кнопку Capture Button для зйомки фото і відео.

Відео дня

Акумулятор у флагмані збільшать до 4676 мАг (у нинішньому поколінні використовується 4422 мАг). Таким чином, телефон працюватиме на одній зарядці ще довше. Усередині iPhone 16 Pro Max розмістять чип A18 Pro, який працюватиме в парі з 8 ГБайт ОЗП.

Незважаючи на чутки про можливе подорожчання, джерела вважають, що iPhone 16 Pro Max у базовій версії 8/256 Гбайт коштуватиме 1199 доларів – близько 48 тисяч грн за поточним курсом. У скільки ж свого часу оцінили iPhone 15 Pro Max.

У ранніх повідомленнях йшлося про те, що яскравість дисплея в iPhone 16 Pro Max зросте, а камери отримають антивідблискове покриття. Крім того, екран може отримати рекордно вузьку рамку шириною 1,15 мм.

Вихід серії iPhone 16 намічено на середину вересня 2024 року. Тоді ж власники актуальних Айфонів зможуть оновитися до iOS 18, яка принесе функції на базі ШІ. Але працювати вони будуть на iPhone 15 Pro і новіше.

Як повідомляв УНІАН, на весну 2025 року Apple запланувала випуск нового бюджетного iPhone SE, на який чекає великий редизайн. Зокрема, на зміну застарілому 4,7 дюймовому IPS-дисплею прийде 6,1-дюймовий OLED-дисплей, а цінник збережеться на рівні $429.

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