Таким буде iPhone 16 Pro: характеристики та ціна / фото MacRumors

Запланований на 2024 рік преміальний смартфон Apple відрізнятиметься розміром екрана та задньою камерою. Відомий мережевий інсайдер розкрив ключові характеристики і назвав ціну iPhone 16 Pro.

Велика частина попередніх витоків підтвердилася. Апаратною основою iPhone 16 Pro стане однокристальна система Apple A18 Pro. Працюватиме вона в парі з 8 ГБ оперативної пам'яті (компанія чомусь не поспішає переходити на 12 ГБ у своїх смартфонах).

Серед помітних змін – екран із частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 1600 ніт, який збільшиться із 6.1 до 6.3 дюйма. Майбутній флагман Apple також отримає найновішу і передову матрицю, зібрану за технологією Samsung М14. Кажуть, що це буде найкрутіший дисплей в індустрії.

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Ще одна причина дочекатися апдейту – нова просунута задня камера. Смартфон оснастять основним модулем на 48 Мп, ширіком на 48 Мп (замість 12 Мп) і перископічним телевіком на 12 Мп з 5-кратним зумом без втрати якості. А на корпусі розмістять нову кнопку "Захоплення", яка дасть змогу забезпечити кращий контроль над системою камери.

Усі чотири моделі iPhone 16 отримають нову кнопку "Захоплення" для управління камерою

Ємність акумулятора iPhone 16 Pro становитиме 3577 мАг (замість 3274 мАг у 15 Pro). Трохи збільшена батарея і використання більш енергоефективного процесора Apple A18 Pro повинні забезпечити більш високу автономність.

І наостанок, смартфон не подорожчає – стартова модель iPhone 16 Pro коштуватиме 999 доларів. У скільки ж оцінили iPhone 15 Pro (128 Гбайт).

Вихід лінійки iPhone 16 намічений на середину вересня 2024 року. Тоді ж власники iPhone XR і новіше зможуть оновитися до iOS 18, яку називають одним із найбільш значущих і великих оновлень в історії Apple.

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