Вихід лінійки iPhone 16 заплановано на середину вересня 2024 року.

Запланований на 2024 рік преміальний смартфон Apple відрізнятиметься розміром екрана та задньою камерою. Відомий мережевий інсайдер розкрив ключові характеристики і назвав ціну iPhone 16 Pro.

Велика частина попередніх витоків підтвердилася. Апаратною основою iPhone 16 Pro стане однокристальна система Apple A18 Pro. Працюватиме вона в парі з 8 ГБ оперативної пам'яті (компанія чомусь не поспішає переходити на 12 ГБ у своїх смартфонах).

Серед помітних змін – екран із частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 1600 ніт, який збільшиться із 6.1 до 6.3 дюйма. Майбутній флагман Apple також отримає найновішу і передову матрицю, зібрану за технологією Samsung М14. Кажуть, що це буде найкрутіший дисплей в індустрії.

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Ще одна причина дочекатися апдейту – нова просунута задня камера. Смартфон оснастять основним модулем на 48 Мп, ширіком на 48 Мп (замість 12 Мп) і перископічним телевіком на 12 Мп з 5-кратним зумом без втрати якості. А на корпусі розмістять нову кнопку "Захоплення", яка дасть змогу забезпечити кращий контроль над системою камери.

Ємність акумулятора iPhone 16 Pro становитиме 3577 мАг (замість 3274 мАг у 15 Pro). Трохи збільшена батарея і використання більш енергоефективного процесора Apple A18 Pro повинні забезпечити більш високу автономність.

І наостанок, смартфон не подорожчає – стартова модель iPhone 16 Pro коштуватиме 999 доларів. У скільки ж оцінили iPhone 15 Pro (128 Гбайт).

Вихід лінійки iPhone 16 намічений на середину вересня 2024 року. Тоді ж власники iPhone XR і новіше зможуть оновитися до iOS 18, яку називають одним із найбільш значущих і великих оновлень в історії Apple.

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