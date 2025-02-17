Ранні чутки припускали вихід ноутбука в січні-лютому, але компанія вирішила спочатку випустити новий бюджетний iPhone.

У новому звіті Марка Гурмана розкриваються подробиці про запуск MacBook Air з чіпом M4. Ранні чутки припускали вихід ноутбука в січні-лютому, однак компанія все ж вирішила спочатку випустити новий бюджетний iPhone.

Якщо вірити оглядачеві Bloomberg, Apple планує випустити M4-версію моделей MacBook Air"найпізніше" в березні. Як і в попередньому поколінні, компанія готує дві версії ноутбука – з 13- і 15-дюймовими екранами.

Оновлення M4 MacBook Air, як очікується, пройде за тим самим принципом, за яким Apple оновила iPad mini, iMac, Mac mini і MacBook Pro восени 2024 року – у форматі пресрелізу на своєму сайті.

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Ключовим оновленням MacBook Air (2025) стане новий процесор Apple M4, який забезпечить помітне поліпшення продуктивності й автономності. Також ноутбуку приписують поліпшену 12-мегапіксельну камеру з технологією Center Stage, що дає змогу автоматично утримувати користувача в центрі кадру, а також порти Thunderbolt 4.

Що стосується інших пристроїв на Apple M4, то Mac Studio і Mac Pro очікуються в середині-кінці 2025 року. Максимальні конфігурації будуть оснащені чипом M4 Ultra, який удвічі потужніший, ніж M4 Мах.

Крім бюджетного iPhone і M4 MacBook Air, цієї весни очікується анонс нового iPad Air і базового iPad. Також компанія працює над недорогим годинником Apple Watch SE 3.

До речі, головною новинкою Apple у 2025 році буде не Айфон, а пристрій для розумного будинку, схожий на HomePod, оснащений екраном. Принаймні за словами все того ж Марка Гурмана.

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