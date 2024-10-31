Вартість базового MacBook Pro не змінилася і склала 1599 доларів.

Черговим анонсом від Apple стали MacBook Pro з чіпами M4, M4 Pro і M4 Max і підтримкою ШІ-функцій Apple Intelligence. Флагманські ноутбуки стали помітно потужнішими й автономнішими за попередників.

Pro-моделі не змінилися зовні і вийшли у двох розмірах – 14 дюймів і 16 дюймів. Незалежно від діагоналі, дисплеї всіх моделей стали яскравішими – у стандартному режимі, наприклад, показник становить 1000 ніт. Також ноутбуки можуть похвалитися камерою Center Stage на 12 Мп, яку вперше представили з iMac (2024).

Найстандартніший 14-дюймовий варіант отримав чіп M4 – він приблизно на 25% швидший за M3 і орієнтований на широке коло користувачів. Щодо інших варіацій, то конфігурації на M4 Pro, за словами Apple, більше підійдуть програмістам, а M4 Max – найпотужніший вибір із власними ігровим режимом.

Apple стверджує, що всі процесори M4 набагато енергоефективніші, тому нові ноутбуки можуть протриматися до 24 годин від однієї зарядки, що є рекордом на сьогодні. Крім того, MacBook Pro з M4 Pro/Max оснастили портом Thunderbolt 5 зі швидкістю передачі даних 120 Гб/с.

Ціна на базовий 14-дюймовий MacBook Pro (M4, 16+512 ГБ) склала від 1599 доларів, 16-дюймової – від 2499 доларів. Максимальна конфігурація (M4 Max, 128+8192 ГБ) обійдеться в $7349. Як і раніше, на вибір доступні два кольори: срібний і чорний.

Раніше цього тижня Apple також представила iMac M4, Magic-аксесуари з USB-C і Mac mini 2024 – свій найменший комп'ютер в історії. А кількома тижнями раніше відбувся анонс нового компактного iPad mini.

У рамках весняної презентації 2025 року очікується анонс MacBook Air з М4, оновлення iPad Air і нового доступного iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

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