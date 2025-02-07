У компанії заплановано багато анонсів на найближчі місяці.

Запаси iPad Air і MacBook Air в магазинах Apple по всьому світу скорочуються, що може бути натяком на появу нових продуктів найближчим часом – пише авторитетний інсайдер Марк Гурман з Bloomberg.

Разом з цим Гурман раніше заявив про реліз нового iPhone SE на тижні 10-14 лютого: можливо, тоді ж представлять і планшети з ноутбуками, але про це журналіст нічого не згадує.

Якихось кардинальних змін у нових iPad Air і MacBook Air, найімовірніше, не буде. Ходять чутки, що середньоціновий планшет дебютує з новим дисплеєм на 90 Гц, а найпопулярніший ноутбук Apple отримає 16 гігабайт ОЗП у мінімальній конфігурації та ще більшу автономність завдяки чипу M4.

Відео дня

За чутками, компанія також працює над iPad 11, новою версією свого найдоступнішого планшета. Ймовірно, його анонс теж пройде без окремої презентації, як і у випадку з іншими пристроями. Останніми роками компанія надає перевагу робити анонси нових продуктів на своєму веб-сайті.

Також ходять чутки про друге покоління AirTag, HomePod mini 2 і Apple Watch SE 3, втім, про дату виходу немає нічого конкретного. Іншими словами, вони можуть вийти навесні 2025 року, а можуть затриматися до кінця року.

Чутки за 8 місяців до анонсу iPhone 17 говорять, що iPhone 2025 буде найцікавішою серією за останні роки. З виходом iPhone 17 суттєво оновляться камери, зокрема "фронталка", а базові моделі нарешті перейдуть на 120-герцові екрани. Є ще одна причина дочекатися iPhone 2025 року – це загадковий iPhone Air.

Утім, головним релізом від Apple у 2025 році буде не Айфон, а пристрій для розумного будинку, схожий на HomePod, оснащений екраном. Принаймні за словами інсайдера Марка Гурмана.

Вас також можуть зацікавити новини: