З чуток, він буде на 300 доларів дешевшим за базову конфігурацію iPhone 16.

Майбутній бюджетний iPhone від Apple не називатиметься iPhone SE 4 – пише Марк Гурман з Bloomberg. За словами журналіста, компанія назве пристрій iPhone 16E.

Гурман згадав нещодавній анонс Тіма Кука про презентацію нового продукту 19 лютого, в якому керівник Apple натякнув на дебют "нового члена сім'ї". Це формулювання має на увазі, що компанія планує позиціювати смартфон як нове доповнення до лінійки, а не як продовження серії SE.

Першим цією новиною поділився інсайдер Majin Bu ще в січні. Що стосується назви, то вона в iPhone 16E нагадує підхід Google, яка випускає свої недорогі смартфони Pixel серії "А" через пару місяців після випуску флагманських моделей.

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Судячи з витоків, Apple випустить девайс у дизайні iPhone 14 без кнопки Home, з 6,06-дюймовим OLED-екраном і Face ID. У верхній частині у телефона буде "чубчик" замість функціонального вирізу Dynamic Island, як у iPhone 16.

А ось усередині бюджетний iPhone повторюватиме iPhone 16 – чутки вказують на фірмовий чип A18 і 8 ГБайт оперативної пам'яті, які підтримують Apple Intelligence. Макети також підтверджують наявність одинарної камери, скоріш за все, 48 Мп, роз'єму USB-C і кнопки Action Button.

Якщо чутки підтвердяться, ребрендинг ознаменує кінець лінійки iPhone SE, вперше представленої Apple у 2016 році. Також iPhone назавжди позбудеться кнопки "Додому", яка була з нами 18 років.

Презентація нового iPhone очікується в середу, 19 лютого, попередні замовлення, почнуть прийматися незабаром після цього. Очікувана ціна – 499 доларів, що на 300 доларів дешевше, ніж найдоступніший iPhone 16.

Крім бюджетного iPhone, найближчими тижнями очікується анонс нового iPad Air і MacBook Air. Також можуть представити iPad 11 і бюджетний годинник Apple Watch SE 3.

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