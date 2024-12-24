Ця модель середнього рівня виявиться доволі потужною і отримає акумулятор великої місткості. Анонс очікується на початку року.

Бренд Xiaomi готується до швидкого випуску смартфона Redmi Turbo 4. Це буде модель середнього класу, яка за характеристиками обійде деякі бюджетні флагмани. Інсайдери розповіли, чим буде примітний цей девайс.

Смартфон буде у своєму роді унікальний – він першим отримає чипсет Dimensity 8400-Ultra, який представили нещодавно. Це мобільна платформа, яка обходить серію Dimensity 8300 на 24%, водночас будучи на 40% більш енергоефективною. Тобто на нас чекає дуже продуктивний апарат, пише Digital Trends.

Ще апарат зможе похвалитися акумулятором великої ємності – 6500 мАг, і доволі швидкою як для свого цінового класу зарядкою по дроту – 90 Вт. Завдяки їй повна зарядка займе менше пів години.

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Решта характеристик Redmi Turbo 4 перетинатимуться з Redmi Note 14, який презентували раніше в грудні. Смартфон матиме 6,67-дюймовий екран LTPS OLED з роздільною здатністю 1,5К і частотою оновлення 120 Гц, до 12 ГБ ОЗП, 50-мегапіксельну камеру і захист IP68.

Прем'єра Redmi Turbo 4 відбудеться на самому початку 2025 року, на глобальному ринку новинка вийде як POCO X7 Pro. Коштувати вона, як очікується, буде в районі 300 доларів.

Раніше цього місяця Xiaomi вивела на ринок новий бюджетний смартфон від "народного" бренду Poco. Модель Poco C75 отримала 6,88-дюймовий дисплей, батарею 5160 мАг і чотири роки оновлень. При цьому її вартість не перевищує $100.

Як УНІАН уже розповідав, Xiaomi придумала, як розв'язати проблему несумісності Apple Watch з Android-смартфонами. Скоро більше не доведеться разом із годинником купувати й iPhone або використовувати обмежені обхідні шляхи.

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