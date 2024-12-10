Особливий інтерес викликає базовий Redmi Note 14, який отримав кілька фішок, відсутніх в оригіналі.

Наприкінці вересня бренд Redmi оновив свою найпопулярнішу лінійку і представив одразу три недорогих смартфони – Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro і Redmi Note 14 Pro+. Сьогодні вони офіційно дебютували на глобальному ринку, пише GSMArena.

Особливий інтерес викликає глобальний Redmi Note 14, який отримав низку відмінностей від китайського. І загалом це більш цікавий смартфон.

Зокрема, у нього фронталка з 20-мегапіксельним модулем замість 16-Мп, а тильна камера не подвійна, а потрійна. Головний 50-мегапіксельний датчик і 2-Мп макро доповнені 8-Мп надширококутним об'єктивом, відсутнім в оригіналі. А ще у глобального Redmi Note 14 вбудований в екран оптичний сканер відбитків пальцем. У "китайця" він розміщений у бічній кнопці.

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Смартфон також отримав процесор Dimensity 7025-Ultra, до 8 ГБ оперативної пам'яті, акумулятор ємністю 5110 мАг із зарядкою 45 Вт і корпус із захистом IP54. "З коробки" встановлена HyperOS 1.0 на базі Android 14 з 2 роками мажорних оновлень ОС і 4 роками оновлень безпеки. Версія на 6/128 ГБ коштує $210, а на 8/256 ГБ – $250.

Міжнародні Redmi Note 14 Pro і 14 Pro+ не відрізняються від версій для китайського ринку. Їхні ціни стартують з $295 і $365 відповідно.

У Redmi Note 14 Pro теж потрійна основна камера (50 Мп, 8 і 2 Мп), але батарея 5500 мАг, а в основі апаратної платформи лежить MediaTek Dimensity 7300-Ultra. Більш просунутий Note 14 Pro+ працює на базі Snapdragon 7s Gen 3 з батареєю 6200 мАг і тріо камер на 50+50+8 Мп.

Раніше експерти склали перелік смартфонів Xiaomi, які наприкінці 2024 року перейшли в статус End of Life (EOL). Це означає, що ці моделі більше не отримують жодних оновлень – ні MIUI, ні HyperOS, ні патчів безпеки.

Уся перша десятка найбільш продаваних смартфонів у світі складається з iPhone і Samsung Galaxy, якщо не брати до уваги одного Xiaomi Redmi. На вершині рейтингу розташувався базовий iPhone 15, а Android-смартфон, який найбільше купували –Galaxy A15 4G.

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