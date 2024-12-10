Більше не доведеться разом із годинником купувати й iPhone чи використовувати обменежі обхідні шляхи.

Як відомо, Apple Watch не підтримуються на Android-телефонах, змушуючи людей або купувати iPhone, або використовувати обмежені обхідні шляхи. Втім, ця ситуація може змінитися завдяки Xiaomi.

Відомий мережевий інформатор Digital Chat Station повідомив, що китайський виробник працює над повноцінною сумісністю своїх пристроїв з Apple Watch, AirPods і HomePod. Як саме це буде реалізовано, поки незрозуміло.

В Android Authority припустили, що Xiaomi може розробити додаток або використовувати наявне ПЗ для підтримки цієї сумісності. Хоча подробиці поки незрозумілі, користувачі як мінімум можуть сподіватися на інтеграцію даних про здоров'я/фітнес і віддзеркалення сповіщень.

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Цей крок послідував за нещодавнім запуском смартфонів Xiaomi 15-ї серії, які "подружилися" з пристроями Apple. Наприклад, у їхніх користувачів є можливість дзеркально відображати дисплей телефону на Mac, переглядати документи iWork і обмінюватися файлами з власниками iPhone.

З чуток, сумісність Apple Watch з Android скасували буквально в останній момент – з цілком зрозумілої причини. Годинники допомагають продавати iPhone, тому інтеграція з іншою ОС могла негативно позначитися на популярності фірмових смартфонів.

Нагадаємо, на вересневій презентації Apple представила ювілейні Watch Series 10 з, як вона сама каже, найтоншим корпусом, найбільшим дисплеєм і найшвидшою зарядкою в історії гаджета. Також оновили динаміки, через які тепер можна слухати музику.

А корейський виробник Samsung цього літа представив пристрій, який потенційно може замінити розумні годинники та браслети. Galaxy Ring має вигляд звичайної каблучки, вміє вимірювати пульс, температуру, стежити за сном, стресом тощо.

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