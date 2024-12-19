У новинки 6,88-дюймовий дисплей, батарея 5160 мАг, а отримувати оновлення вона буде чотири роки.

Компанія Xiaomi вивела на ринок новий смартфон від свого суббренду Poco – С75. Це ультрабюджетна модель дешевше за 100 доларів, яка пропонує чудове співвідношення ціни та продуктивності.

Новинка багато в чому копіює торішній Poco C65, проте може похвалитися деякими поліпшеннями в плані "начинки", та й дизайн задньої панелі став більш сучасним, пише GizmoChina.

Характеристики Poco C75

Дисплей: 6 88'', IPS, 1600x720 пікселів, частота 120 Гц, пікова яскравість до 600 ніт;

Процесор: Snapdragon 4s Gen 2 – один із найкращих у своєму сегменті;

Пам'ять: 4 ГБ ОЗП і 64 ГБ флеш-пам'яті, є окремий слот під MicroSD;

Акумулятор: 5160 мАг, підтримується 18-ватна зарядка;

Камера: сенсор 50 Мп (f/1,8). датчик глибини на 2 Мп. Для селфі встановлена 5 Мп фронтальна камера з діафрагмою f/2.2.

У смартфона також є бічний сканер відбитків пальців, стандартний роз'єм для навушників і захист класу IP52. Виробник обіцяє два мажорних оновлення оновлень ОС аж до Android 16 і 4 роки патчів безпеки.

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У цього смартфона тільки одна конфігурація пам'яті 4+64 ГБ флеш-пам'яті, ціна – 95 доларів (~4000 грн). Доступні кольори - зелений, блакитний і сірий.

Раніше в мережі публікувався перелік смартфонів Xiaomi, які наприкінці 2024 року перейшли в статус End of Life (EOL). Це означає, що ці моделі більше не отримують жодних оновлень – ні MIUI, ні HyperOS, ні патчів безпеки.

Тим часом Xiaomi придумала, як розв'язати проблему несумісності Apple Watch з Android-смартфонами. Скоро більше не доведеться разом із годинником купувати й iPhone або використовувати обмежені обхідні шляхи.

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