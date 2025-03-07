Найбільше грошей доведеться віддати за материнську плату і камери.

Компанія Xiaomi повідомила, скільки коштують запчастини для ремонту нового флагмана Xiaomi 15 Ultra. Найдорожче обійдеться материнська плата зі встановленим процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite і пам'яттю 16 ГБ + 1 ТБ.

Квадрокамера з оптикою Leica, яка включає три 50-мегапіксельні модулі і масивну 200-Мп ультрателефотокамеру, теж коштує відчутних грошей, пише GizmoChina.

Ціна запчастин для Xiaomi 15 Ultra:

Материнська плата – від 410 до 500 доларів

Дисплей – $189

Основна камера – $130

Надширококутна камера – $74

Телеоб'єктив – $29

Фронталка – $8

Задня кришка – $37

Батарея – $25

Динамік – $8

Допоміжна плата –$14.

Xiaomi 15 Ultra містить у собі "заліза" на ~1000 доларів. У роздробі його продають за ціною від €1,499 ($1,600) у Європі та від 55 000 грн в Україні.

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Для порівняння, собівартість нутрощів iPhone 16 Pro Max становить 485 доларів за ринкової вартості смартфона в $1199.

"Глобалка" Xiaomi 15 Ultra надійшла в продаж на початку березні. У флагмана 6.73'' OLED 2K-дисплей, вологозахист IP68 і масивний перископ на 200 Мп. У компанії наполягають, що їхній новий флагман "перевершує" iPhone 16 Pro Max за якістю фотографій.

Чутки з Китаю вказують на те, що наступний смартфон Xiaomi отримає рекордну батарею 7500 мАг. Зазвичай акумулятор такого об'єму отримували лише захищені девайси, проте свіжий "Сяомі" змінить цей тренд.

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