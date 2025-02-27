У флагмана 6.73'' OLED 2K-дисплей, вологозахист IP68 і масивний перископ на 200 Мп.

Xiaomi представила свій головний смартфон цього року - 15 Ultra. Ця модель і в Китаї, і на глобальному ринку конкуруватиме з iPhone 16 Pro Max, Samsung Galaxy S25 Ultra, Huawei Pura 70 Pro+ та іншими топовими камерофонами.

У Xiaomi називають смартфон "богом нічної фотозйомки". Для селфі тут стоїть 32-Мп модуль, а основна камера представлена чотирма сенсорами на 50+50+50+50+200 Мп з оптикою від Leica. Через новий великий телевік навіть довелося змінювати розташування об'єктивів

Основні характеристики Xiaomi 15 Ultra такі:

6.73-дюймовий AMOLED LTPO екран з роздільною здатністю 3200×1440 пікселів, частотою 120 Гц, яскравістю до 3200 ніт, Dolby Vision, HDR10 і охопленням 100% колірного простору DCI-P3.

Усередині 8-ядерний чипсет Snapdragon 8 Elite з графікою Adreno 830.

12/16 ГБ ОЗП LPDDR5X, 256/512 ГБ або 1 ТБ ПЗП UFS 4.0

Акумулятор на 6000 мАг, який у глобальній версії буде зменшено до 5400 мАг; дротова зарядка на 90 Вт, бездротова – на 80.

Щодо камер: основна використовує топовий дюймовий сенсор Sony LYT-900 з підтримкою OIS. У модулі з надширококутним об'єктивом застосовується датчик Samsung JN5 з автофокусом. Перший телевік з датчиком Sony IMX858 підтримує оптичний зум 3x і режим макро. Другий телевік з датчиком Samsung ISOCELL HP9 на 1/1,4 дюйма забезпечує зйомку з оптичним зумом 4,3х, підтримується "зум без втрати якості" 200 мм і 400 мм.

Три забарвлення: біле, чорне і чорно-сріблястий варіант у дусі камер Leica.

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Смартфон оснащений високим рівнем захисту від води IP68, ультразвуковим сканером відбитка пальця, модулями Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC і набором ШІ-фіч Hyper AI. За 100 доларів до нього можна докупити спеціальний набір зі змінними фільтрами на камеру і ручкою як у фотоапарата.

Звичайно ж на презентації не обійшлося без порівнянь з iPhone. У Xiaomi наполягають, що їхній новий флагман "обходить" iPhone 16 Pro Max за якістю фотографій. Крім того, система охолодження в 15 Ultra розсіює тепло набагато ефективніше.

Ціни в Китаї стартують від 6500 юанів ($890 або 37 000 грн) до 7800 юанів ($1070 або 44 500 грн). За двоколірну версію, доступну тільки в конфігурації 16+1024 ГБ, попросять уже 8000 юанів ($1100 або 45 700 грн).

Глобальна презентація Xiaomi 15 і Xiaomi 15 Ultra відбудеться вже 2 березня. У Європі вони коштуватимуть 1099 і 1499 євро відповідно.

Чутки з Китаю вказують на те, що Xiaomi готує до випуску смартфон із рекордною батареєю 7500 мАг. Зазвичай акумулятор такого об'єму отримували лише захищені смартфони, але свіжий "Сяомі" змінить цей тренд.

УНІАН писав, що у смартфонах Xiaomi знайшли нову секретну функцію: вона "прокачає" вашу батарею і допоможе усунути найрізноманітніші проблеми, які стають причиною перегріву, повільного заряджання або стрибків напруги.

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