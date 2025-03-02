Наприклад, "Ультра" в Європі коштуватиме дорожче за Galaxy S25 Ultra, і iPhone 16 Pro Max.

Бренд Xiaomi офіційно представив у Європі флагманський смартфон Xiaomi 15. У Китаї ця модель дебютувала ще в жовтні, і ось тільки зараз дійшла справа до глобальної прем'єри.

Традиційно, в Європі серійний флагман виявився набагато дорожчим, ніж на домашньому ринку: якщо в Китаї початкова версія з 12 Гбайт ОЗП і 256 Гбайт вбудованої пам'яті на старті продажів пропонувалася за $600, то аналогічну конфігурацію Xiaomi 15 в Європі оцінено в 999 євро.

Характеристики "глобалки" Xiaomi 15 залишилися без змін, але з однією відмінністю – ємність батареї знизилася з 5400 мАг до 5240 мАг.

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Другий реліз для європейського ринку – Xiaomi 15 Ultra, який дебютував минулого четверга в Китаї. Він позиціюється як оптимальне рішення для фото ентузіастів. Ціна – від 1500 євро. Тобто він дорожчий і за Galaxy S25 Ultra, і за iPhone 16 Pro Max. Для порівняння, в Китаї він пропонується за 900 доларів.

Як і у випадку з базовим Xiaomi 15, "Ультра" також отримала обрізану батарею. Ємність зменшилася з 6000 до 5410 мАг. Крім цього, покупцям запропонують тільки три варіанти забарвлення: чорне, біле і чорно-сіре.

Чутки з Китаю вказують на те, що наступний смартфон Xiaomi отримує рекордну батарею 7500 мАг. Зазвичай акумулятор такого об'єму мають лише захищені девайси, але свіжий "Сяомі" змінить цей тренд.

УНІАН розповідав, що у смартфонах Xiaomi знайшли нову секретну функцію: вона "прокачає" вашу батарею і допоможе усунути різні проблеми, які стають причиною перегріву, повільного заряджання або стрибків напруги.

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