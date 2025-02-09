Зазвичай акумулятор такого об'єму отримували лише захищені смартфони, але свіжий "Сяомі" змінить цей тренд.

Чутки з Китаю вказують на те, що в другому кварталі цього року (з квітня по червень) Xiaomi випустить телефон с. Для нього компанія створила найпотужнішу батарею у своїй історії.

Авторитетний інсайдер Digital Chat Station повідомив, що новинка вийде з батареєю на 7500 мАг. Зазвичай акумулятор такого об'єму отримували лише захищені смартфони, але свіжий "Сяомі" змінить цей тренд. До слова, базова версія Redmi Turbo 4 має акумулятор на 6 550 мАг.

Інсайдер також пише, що вага смартфона, попри великий акумулятор, залишиться в межах прийнятного рівня. Однак точних даних про матеріал немає – передбачається використання або металу, або пластику для зниження загальної маси.

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Крім цього, смартфон підтримуватиме швидку зарядку по дроту 90 Вт. Невідомо, за який час буде заряджатися акумулятор, але навряд чи більше 30 хвилин..

За характеристиками, Redmi Turbo 4 Pro буде смартфон середнього рівня. Пристрій має вийти з ще не анонсованим процесором Snapdragon 8s Elite, 6,6-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K, основною камерою на 50 мегапікселів і водозахистом IP68.

Китайські виробники телефонів перейшли від "війни" 200-мегапіксельних камер і 24 ГБ оперативки до "війни" акумуляторів. Цього року смартфони з батареями 7000/7500 мАг стануть зустрічатися дедалі частіше, кажуть інсайдери.

Відомо, що домогтися такого приросту вдалося шляхом переходу на кремній-вуглецеві батареї, в освоєнні яких китайські виробники явно випереджають Apple і Samsung. Ця технологія дає змогу встановлювати особливо ємні акумулятори у звичні за товщиною корпуси.

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