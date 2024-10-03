Експерти підрахували собівартість найдорожчого смартфона Apple

iPhone 16 Pro Max містить у собі "заліза" на 485 доларів за ринкової вартості смартфона в $1199.

Аналітики з TD Cowen проаналізували собівартість компонентів iPhone 16 Pro Max і з'ясували, що найдорожчий смартфон від Apple містить у собі "заліза" на 485 доларів. У роздробі його продають за ціною від 1199 доларів у США.

Зазначається, що найдорожчим компонентом 16 Pro Max є модуль задньої камери та 6,9-дюймовий OLED-екран, вартість кожного з яких становить 80 доларів. Це 32% від загальної собівартості смартфона.

При цьому камера стала найдорожчим компонентом порівняно з попереднім поколінням, збільшивши свою вартість на 10 доларів. Витрати на ОЗП та флеш-пам'ять збільшилися на 5 доларів. Таким чином вартість комплектуючих для iPhone 16 Pro Max зросла на 7% порівняно з 15 Pro Мах.

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Нижче можна подивитися структуру вартості докладніше. Важливо відзначити, що цінник 485 доларів – це лише собівартість, що не включає витрати на дослідження, розробку, маркетинг і логістику.

Лінійка iPhone 16 надійшла в продаж 20 вересня. Попри чутки про подорожчання, Apple залишила ціни на свої смартфони на колишньому рівні. Ще в 2017 році компанія негласно встановила "стандарт" ціни Pro-версій iPhone на рівні $999 і поки що дотримується його.

А тим часом в інтернеті продовжують з'являтися огляди iPhone 16. Так, наприклад, у GSMArena назвали 16 Plus найавтономнішим сучасним смартфоном, а всі моделі 2024 року отримали 7 балів із 10 за шкалою ремонтопридатності iFixit, що стало рекордом для айфонів.

Але є і парочку негативних моментів. iPhone 16 і iPhone 16 Pro зберегли повільну зарядку 27 Вт. Таким чином, повна зарядка новинок, як і в попередніх поколіннях, займає до двох годин. Також смартфони вийшли без будь-яких функцій ШІ.

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