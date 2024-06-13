Розсекречено всі нові гаджети, які Samsung покаже на літній презентації

Найближчого місяця компанія завалить цілою низкою новинок: від нових годинників і навушників до довгоочікуваного смарт-кільця.

Хоч презентація Samsung Galaxy Unpacked 2024 пройде тільки в липні, в мережі вже з'явився повний список новинок, які корейський бренд покаже в рамках заходу. Утім, це навіть важко назвати витоком: пристрої з'явилися в додатку Samsung Members, ймовірно, помилково.

У липні компанія завалить користувачів цілою низкою новинок: від нових годинників і навушників до довгоочікуваного смарт-кільця. У списку, наприклад, можна побачити Watch FE – недорогий розумний годинник, який буде конкурувати з серією Apple Watch SE.

При цьому в списку чомусь немає моделі Watch 7 Ultra, інформація та рендери якої раніше з'явилася в інтернеті. Втім, складних Galaxy Z Fold 6 і Galaxy Z Flip 6 теж немає, але їх точно покажуть на літній презентації.

Відео дня

Уже неодноразово було заявлено, що Samsung планує провести літню презентацію Unpacked у липні, а в якості дати найчастіше зустрічається 10 липня.

У ранніх повідомленнях йшлося про те, що Watch 7 стануть першим смарт-годинником Samsung, який використовує новітній 3-нм чип, що має поліпшити продуктивність і збільшити час автономної роботи – ці поліпшення вкрай важливі для мініатюрного девайса, який можна носити з собою.

При цьому на підході Galaxy Ring – дебютне смарт-кільце компанії. ЗМІ пророкують, що цей натільний девайс набере популярність як менш нав'язлива і більш автономна альтернатива смарт-годиннику.

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