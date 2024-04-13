Майбутній годинник стане першим продуктом Samsung, оснащеним 3-нм чіпом, який має поліпшити продуктивність і збільшити час автономної роботи.

Нове покоління Galaxy Watch буде представлено під час літнього івенту Unpacked, який пройде в липні. За свіжою інформацією, Watch 7 стане першим смарт-годинником Samsung, що використовує новітній процесор, обійшовши увагою інші девайси.

Йдеться про власний SoC від Samsung – Exynos W940. Повідомляється, що його буде виготовлено з використанням 3-нм техпроцесу: він знизить нагрів пристрою і поліпшить продуктивність – це поліпшення, які надважливі для мініатюрного портативного девайса.

Ба більше, збільшиться час автономної роботи, причому відразу майже на 50% порівняно з процесором Watch 6, виготовленим на 5 нм-техпроцесі.

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Цікаво, що свій найпередовіший чипсет Samsung з використанням 3-нм технологічного процесу компанія збирається встановити саме в годинник. Зазвичай для такої демонстрації можливостей SoC виробники обирають флагманські смартфони, але аж ніяк не портативні гаджети.

У ранніх повідомленняхйшлося проте, що Galaxy Watch 7 отримає нову функцію здоров'я, наразі недоступну в Apple Watch. Це датчик артеріального тиску, за допомогою якого користувачі зможуть виявити різні ознаки гіпертонії. Він доповнить інші функції, включно з моніторингом сну, серцевого ритму і відстеженням фітнесу.

Разом із Galaxy Watch 7 під час липневого івенту Samsung представить нове покоління складних смартфонів і "народний" Galaxy S24 FE. А до кінця року в продаж надійде Galaxy Ring – розумне кільце, яке називають вбивцею смарт-годинників і фітнес-браслетів.

Нове ж покоління Apple Watch вийде у вересні разом із iPhone 16. Журналіст Bloomberg Марк Гурман говорив, що ювілейні Apple Watch будуть важливим релізом для Apple і власники актуальних годинників "напевно захочуть оновитися".

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