Цей натільний пристрій надаватиме користувачам цінну інформацію та рекомендації щодо поліпшення їхнього здоров'я і гаразду.

Компанія Samsung випадково поділилася деякими нюансами і розкрила терміни, коли варто чекати виходу їхньої дебютної "розумної" ка блучки на ринок. Про це стало відомо журналістам видання Gizmochina.

Раніше цього місяця корейська корпорація подала до суду на виробника розумних кілець Oura, щоб врегулювати низку питань. У документах, крім усього іншого, зазначено, що Samsung почне виробництво Galaxy Ring у середині липня, а в продаж воно надійде в серпні.

Ця інформація поєднується з ранніми чутками про те, що Samsung представить Galaxy Ring разом із новим поколінням складних смартфонів на майбутньому заході Galaxy Unpacked, що пройде 10 липня. Компанія має досвід анонсу складних пристроїв у липні та випуску їх на початку серпня. Таким чином, позов, по суті, підтверджує чутки про те, що компанія почне продажі розумного кільця в найближчі місяці.

Відео дня

У документі також розкриваються деякі ключові функції Samsung Galaxy Ring з відстеження стану здоров'я. Серед них:

"[...] Galaxy Ring відстежує частоту серцевих скорочень, варіабельність серцевого ритму, рівень кисню в крові, рухливість і сон, надаючи користувачам цінну інформацію та пропонуючи рекомендації щодо поліпшення їхнього здоров'я і благополуччя".

Раніше Samsung офіційно не підтверджувала, що саме робитиме Ring, тож це великий анонс. Повідомляється, що загальна система відстеження стану здоров'я також пропонуватиме "оцінку енергії" на основі записаних даних.

Що стосується ціни, то, за чутками, Galaxy Ring, оцінять у 300 доларів. Для порівняння, за ці гроші зараз можна купити смарт-годинник Apple Watch 8 або прийдешні Galaxy Watch 7. При цьому відомо, що деякі фітнес-функції Galaxy Ring будуть доступні за підпискою, яка коштуватиме не більше 10 доларів на місяць.

ЗМІ пророкують, що цей переносний девайс набере популярність як менш нав'язлива і більш автономна альтернатива смарт-годиннику. Свою розумну каблучку незабаром має презентувати і Apple: компанія всерйоз занепокоєна виходом Galaxy Ring і прискорює процеси з випуску Apple Ring.

Вас також можуть зацікавити новини: